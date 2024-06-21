Об этом говорится в специальном заявлении представителя Госдепартамента США, пишет VOA.

«Соединенные Штаты полны решимости защитить и сохранить целостность своих информационных и коммуникационных технологий от киберугроз», – с таких слов начинается сегодняшнее заявление Мэтью Миллера, представителя Госдепартамента США.

В заявлении подтверждается, что Министерство финансов США внесло в санкционные списки 12 руководителей и старших менеджеров АО «Лаборатория Касперского», российской компании в области кибербезопасности и антивирусной защиты.

Накануне Министерство торговли США опубликовало окончательное постановление, которое запрещает «Лаборатории Касперского», ее филиалам, дочерним компаниям и материнским компаниям прямо или косвенно предоставлять антивирусное программное обеспечение и продукты или услуги кибербезопасности в США или физлицам в США в связи с рисками, которые эти продукты представляют для национальной безопасности США.

Кроме того, Министерство торговли США включило АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа Касперского» (Россия) и Kaspersky Labs Limited (Великобритания) в санкционный список за сотрудничество с российскими военными и разведывательными органами и поддержку целей российского правительства в области киберразведки. Эта деятельность противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США.

«”Лаборатория Касперского” находится под юрисдикцией, контролем и руководством российского правительства, которое может использовать привилегированный доступ для получения конфиденциальных данных, включая личную информацию, или обойти меры кибербезопасности, тем самым создавая неприемлемый риск для национальной безопасности США и безопасности и защиты граждан США. Сегодняшние действия демонстрируют решимость правительства США использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для защиты цепочки поставок информационных и коммуникационных технологий в США и уведомлять общественность о рисках, связанных с технологией “Лаборатории Касперского”», – говорится в заявлении Мэтью Миллера.