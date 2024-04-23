Руководство США рассматривает возможность запрета программного обеспечения российской Лаборатории Касперского, американским госучреждениям запрещено им пользоваться еще с 2017 года, теперь власти хотят запретить его употребление гражданами и бизнесом, т.к. считают он представляет угрозу для нацбезопасности.

Указ о запрете в ближайшее время может быть подписан президентом Джозефом Байденом. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники телеканал сообщили, что одной из целей запрета является “снижение любого риска для критически важной инфраструктуры США” и что департамент торговли США принял предварительное решение запретить определенные транзакции между российской компанией и американскими покупателями.

При этом источники CNN отказались подробно рассказать об окончательном приказе на запрет продуктов «Лаборатории Касперского», но ожидается, что в первую очередь запрет коснется антивирусного ПО.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship