Изабелла-Лейк – водохранилище, находящееся на юге Калифорнии и являющееся частью Национального заповедника Секвойя, образовалось в 1953 году результате строительства одноименной дамбы.

Водоем доступен для публичного использования, для чего вокруг него расположено несколько обустроенных зон отдыха, где расслабляются спасающиеся от калифорнийской жары туристы и их питомцы.

На Изабелла-Лейк приезжают любители водных видов спорта, а также просто поплескаться в воде, порыбачить или поплавать в лодке. На берегу можно поставить палатку и организовать пикник у костра. Озеро является одним из самых популярных мест для виндсерфинга в штате.

Весной и летом вода пригодна для купания, а примерно с конца июля начинается цветение водорослей, поэтому от купания нужно воздержаться как людям, так и животным, чтобы избежать проблем со здоровьем.

До поездки на Изабелла-Лейк обязательно изучите правила посещения, чтобы заранее озаботиться наличием разрешений на водный транспорт и рыбалку.

Озеро находится вдали от известных туристических маршрутов, таких как озеро Тахо, Йосемити и другие, поэтому в регионе не наблюдается большого количества отдыхающих, и многие предпочтут отдых здесь.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship