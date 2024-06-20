В настоящее время государствами-спонсорами терроризма считаются Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, чьи правительства неоднократно предоставляли поддержку для актов международного терроризма, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили в четверг двухпартийный законопроект о признании России государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. В настоящее время государствами-спонсорами терроризма, согласно американским законам, считаются Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Правительства этих стран неоднократно предоставляли поддержку для актов международного терроризма.

«Я с нетерпением жду голосования по нашему законопроекту о признании России государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством по нескольким причинам. Прежде всего, это признание значительно увеличит доступные США инструменты для наказания [российского президента Владимира] Путина за его варварское поведение в Украине и его деструктивные действия по всей Африке и миру в целом. Путинская Россия является государством-спонсором терроризма, и давно пора официально признать это в соответствии с законодательством», – говорится в заявлении республиканца Грэма.

В заявлении демократа Блюменталя говорится, что Россия «заслужила» свое место в клубе изгоев – государств-спонсоров терроризма, развязав «жестокую кампанию насилия и агрессии» в Украине и совершая «бесчисленные зверства и преступления против человечности, сея ужас и смерть среди тысяч невинных мирных жителей».

«Признание России государством-спонсором терроризма позволит США более агрессивно бороться с жестокостью Путина, а также с угрозой, которую он представляет свободе и демократии», – сказал сенатор Блюменталь.

Законопроект о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма будет иметь вторичные эффекты, включая санкции для стран, сотрудничающих с Россией, расширение перечня товаров двойного назначения, которые не будут разрешены к экспорту в Россию и значительное ограничение суверенитета РФ в глазах американских судов. Это откроет возможность для подачи исков и других гражданских претензий от жертв терроризма, спонсируемого Москвой.