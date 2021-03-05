Власти Сан-Франциско тратят на одну палатку для бездомных $61 000 в год

Проблема бездомных уже давно стоит довольно остро для Сан-Франциско. Как известно, с начала пандемии, т.е. почти 1 год, город создал шесть палаточных площадок, чтобы убрать бездомных с тротуаров в места, где у них есть доступ к туалетам, трехразовому питанию и круглосуточной охране. Своеобразные палаточные лагеря раздражали жителей районов, которые жаловались на такое незавидное окружение и употребление наркотиков.

Как указывает SFChronicle, за размещение бездомных в 262 палатках Сан-Франциско платит 16,1 миллиона долларов в год, т.е. примерно 61 000 долларов за одну палатку. Но город стал задумываться о пересмотре этой программы помощи бездомным, “особенно на фоне дефицита бюджета в размере 650 миллионов долларов, который Сан-Франциско прогнозирует в течение следующих двух лет”.

Кроме палаточной программы у города есть опция оплаты гостиничных номеров для бездомных. При этом стоимость палатки ниже стоимости проживания в номере на 82 доллара, но в отличие от гостиничной программы, места для палаток не компенсируются из федерального бюджета. Гостиничная программа гораздо дороже палаточной: она стоит около 21 миллиона долларов в месяц (сравните с 16,1 миллионами долларов в год), но при этом большая часть затрат на гостиницы будет возмещена Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA). По информации SFChronicle, Сан-Франциско, когда начал палаточную программу, думал, что затраты на нее также будут возмещены FEMA, поэтому взял деньги из субсидий штата, общего фонда города и денег от налогов на бизнес за 2018 год.

Исполнительный директор городской Коалиции по бездомным Дженнифер Фриденбах сообщила, что в начале пандемии город принял правильное решение, когда создал палаточную программу. Но программа ” не подлежит расширению при нынешних ценах”, по ее словам, город должен инвестировать эти деньги в более стабильные варианты – такие как жилищные субсидии, например, строительство и эксплуатация закрытых приютов. А это может стоить миллионы долларов и на их строительство могут уйти годы.