По словам координатора по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джона Кирби, поставки этих ракет ряду других стран откладываются, но к поставкам Тайваню и Израилю это не относится, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США сделают приоритетными поставки Киеву ракет для систем ПВО, направив крайне необходимые боеприпасы в Украину раньше, чем в другие страны, разместившие заказы, заявил в четверг Белый дом.



«Мы собираемся изменить приоритеты в поставках этих экспортных товаров, с тем, чтобы эти ракеты, сходящие с производственной линии, теперь предоставлялись Украине (в первую очередь)», – сказал журналистам координатор Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби, упомянув, в частности, о ракетах для систем Patriot и NASAMS.



«Поставки этих ракет в другие страны, которые в настоящее время их ожидают, придется отложить», – сказал он.



По словам Кирби, на поставках на Тайвань, который должен быть готов к возможному вторжению Китая, и в Израиль, который в начале этого года подвергся крупномасштабному обстрелу с использованием ракет и беспилотников со стороны Ирана и ведет войну против ХАМАС, это решение не отразится.



США являются одним из ключевых военных сторонников Украины. С момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину Вашингтон выделил Киеву свыше 51 миллиарда долларов на вооружения, боеприпасы и иную помощь в сфере безопасности.