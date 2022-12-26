На улицах Сан-Франциско появятся мусорные баки стоимостью в $2-3 тыс.

На днях хозяйственная компания Public Works объявила о выборе «прочного, защищенного от несанкционированного доступа» мусорного бака модель «Slim Silhouette», которую «легко чистить», сообщают власти Сан-Франциско.

Дизайн Slim Silhouette был одним из шести мусорных баков, публично протестированных прошлым летом.

В Public Works объявили модель Slim Silhouette «победителем» в общественной кампании после противоречивой информационно-пропагандистской кампании. Хозяйственный департамент провел обсуждения в ходе общественных мероприятий и получил более 1000 результатов онлайн-опросов, а также отзывы от обслуживающего персонала.

По всем отзывам прототип мусорного бака Slim Silhouette стал явным фаворитом и лучше всех отвечал критериям дизайна. Модель оказалась «самым лучшим мусорным баком, недоступным к опрокидыванию и его легче всего чистить от граффити и опорожнять от мусора».

Стоимость выбранного народом и общественными работниками модели – $18 тыс., впрочем при массовом производстве цена одного бака колеблется в размере 2-3 тысяч долларов. Планируемое количество мусорных контейнеров – 3 тыс.

Администрация города уже не впервой подвергается нареканию за дорогостоящие общественные проекты, недавно, сотрудники сити предложили строительство уличного туалета стоимостью $1.7 млн. Впрочем, в результате жарких дискуссий проект был заменен на более доступный и конкурентоспособный.