Власти РФ обвинили Карелину в сборе денег для украинской армии. По данным СМИ, в феврале 2022 г. она пожертвовала около $50 украинской благотворительной организации в Нью-Йорке, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Ксения Карелина, имеющая американское и российское гражданство, в четверг предстала перед судом по обвинению в государственной измене, после того как власти РФ обвинили ее в сборе денег для украинской армии.



ФСБ задержала Карелину в январе, когда она навещала своих родителей и младшую сестру в Екатеринбурге.



Карелина родилась в России, иммигрировала в США более десяти лет назад и работала в одном из спа-салонов Лос-Анджелеса. В случае признания ее виновной ей грозит наказание от 12 лет до пожизненного заключения.



Суд проходит за закрытыми дверями, как это обычно происходит в подобных случаях в России. Оправдательные приговоры по делам о государственной измене выносятся редко.



Ранее американские СМИ сообщили, что в феврале 2022 года, вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Карелина пожертвовала около 50 долларов базирующейся в Нью-Йорке украинской благотворительной организации «Разом за Украину».



В сообщении на сайте суда, опубликованном в четверг, говорилось, что судебное разбирательство отложено до 7 августа. Причина не указана.

В настоящее время в России в тюрьмах находится не менее десятка американцев.



Задержанный в России журналист Wall Street Journal Эван Гершкович предстанет перед судом за закрытыми дверями, который начнется в Екатеринбурге 26 июня. В марте прошлого года российские власти арестовали его во время журналистской поездки и обвинили в шпионаже. Гершкович, правительство США и работодатель журналиста, газета Wall Street Journal, решительно отвергают выдвинутые против него обвинения.



Среди других американцев, удерживаемых властями РФ, – бывший морской пехотинец Пол Уилан и журналист Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашева.



Уилан, имеющий гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады, был арестован в 2018 году и впоследствии приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Уилан отвергает предъявленные ему обвинения.



Курмашева была арестована в Казани в октябре, когда навещала свою престарелую мать. Первоначально власти предъявили ей обвинение в отсутствии регистрации в качестве иностранного агента, а затем также обвинили в распространении «фальшивок» о российской армии. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.