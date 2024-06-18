В среду, 12 июня, в 13:27 дня был ограблен ювелирный магазин NG Jewellers в Кремниевой долине – в городе Саннивейл: группа из почти 20 человек ворвалась в магазин украла множество ювелирных изделий менее чем за три минуты, говорится в пресс-релизе Департамента общественной безопасности Саннивейла.

В ювелирном магазине воры с помощью молотков разбили почти все витрины, во время ограбления никто не пострадал. Подозреваемые покинули магазин на нескольких машинах до прибытия правоохранительных органов. Полиция прибыла на место происшествия около 13:30, офицеры преследовали две подозрительные машины, но потеряли их из вида.

Тем не менее, 5 человек были задержаны, сейчас они находятся под стражей в тюрьме округа Санта-Клара за различные правонарушения, включая вооруженное ограбление, уход от преследования, сопротивление аресту, кражу со взломом, сговор с целью совершения преступления, вандализм, хранение инструментов для взлома и несоблюдение ордеров.

Ведется расследование, детективы пытаются установить, связано ли ограбление в среду с аналогичным ограблением в мае в другом ювелирном магазине Саннивейла – Nitin Jewelers.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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