Сенат Калифорнии одобрил законопроект, запрещающий учителям сообщать родителям о гендерной идентичности их ребенка.

В прошлый четверг Сенат Калифорнии одобрил законопроект The Safety Act, АB 1955, цель которого, как указывается, защитить учеников, чья безопасность может оказаться под угрозой, если они живут в семьях, недружественно относящихся к ЛГБТ-сообществу. За принятие этого закона 29 демократов проголосовали за, а 8 республиканцев проголосовали против. Теперь законопроекту предстоит пройти рассмотрение в Ассамблеи штата, прежде чем он попадет на подпись губернатору-демократу Гэвину Ньюсому, чтобы стать действующим законом.

Законопроект запрещает школьным округам требовать от учителей уведомлять родителей, если их ребенок попросит использовать в школе новое местоимение при обращении к нему, т.е. сотрудники школы не смогут раскрывать гендерную идентичность или сексуальную ориентацию учеников кому-либо без разрешения ребенка, за некоторыми исключениями.

Обсуждение закона было очень эмоциональным: сенаторы-демократы ЛГБТК+ делились своими историями рассказывали истории о том, что происходило с ними, когда их родителям кто-то сторонний рассказывал об их тендерной идентичности (выгоняли из дома, скандалили и пр.), и утверждали, что гендерно-неконформные студенты должны иметь возможность открыто говорить со своими семьями на своих собственных условиях. На это законодатели-республиканцы настаивали, что штат не должен диктовать школьным округам применять ли им политику уведомления родителей и что школы обязаны быть прозрачными с родителями.

В настоящее время в калифорнийских судах рассматривается много дел, связанных с политикой уведомления родителей о гендерной идентичности и сексуальной ориентации ребенка.

Семейный Совет Калифорнии назвал одобрение законопроекта в Сенате “возведенной правительством стеной между родителем и ребенком”, т.к. он подрывает родительские права и ставит под угрозу благополучие детей.

Член Законодательного собрания Джим Паттерсон (республиканец от Фресно) заявил на пресс-конференции, что “Наши дети не являются собственностью штата. Им нечего вступать между родителями и детьми, особенно по таким потенциально опасным вопросам, как этот.”

Против законопроекта выступают и религиозные деятели, утверждая, что он противоречит библейским учениям о роли семьи и родителей.

Сейчас неизвестно, пройдет ли законопроект AB 1955 слушания в Комитете Ассамблеи по образованию или он будет направлен сразу в Ассамблею для голосования всеми ее членами.

Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

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Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship