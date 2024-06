Бежав в Россию, бывший представитель шерифа из Флориды активно распространяет дезинформацию Кремля.

The New York Times опубликовала большой материал о бывшем представителе шерифа округа Палм-Бич, Флорида, 51-летнем Джоне Марке Дугане, который стал активным распространителем российской дезинформации против Запада.

Газета утверждает, что Дуган создал постоянно растущую сеть из более чем 160 фейковых веб-сайтов, имитирующих известные новостные агентства в США, Великобритании и Франции. С помощью искусственного интеллекта, в том числе ChatGPT от OpenAI и DALL-E 3, он наполнил эти сайты десятками тысяч статей, многие из которых основаны на реальных новостных событиях, но есть и заказные, которые официальные лица в США х и ​​ЕС приписывают российским спецслужбам или администрации Путина.

Ниже приводим некоторые наиболее интересные отрывки из материала.

Дуган бежал в Россию в 2016 году после ряда событий в США, повлекших потерю права выкупа домов и банкротство; в прошлом году он получил российское гражданство и уже принимал участие в российских выборах.

Будучи офицером правоохранительных органов во Флориде и Мэне, он столкнулся с обвинениями в чрезмерном применении силы и сексуальных домогательствах, что привело к судебным искам против департаментов, в которых он работал.

На протяжении многих лет у Дугана были конфликты с начальством и коллегами, возникли внутренние расследования, которые, как он считал, были карательными, поскольку он возражал против неправомерных действий полиции, включая случаи расовой предвзятости. В 2009 году он переехал в Виндхэм, Мэн, где столкнулся с жалобой на сексуальные домогательства, в результате которой его уволили до истечения испытательного срока.

Во Флориде ему ему грозит арест по 21 уголовному обвинению в вымогательстве и прослушивании телефонных разговоров, предъявленному в 2017 году..

Бывший помощник шерифа запустил веб-сайт WindhamTalk в попытке защитить себя, также он создал другие сайты, в том числе DC Weekly, и PBSOTalk, последний был посвящен офису шерифа округа Палм-Бич, на котором размещал записанные телефонные разговоры сотрудников. В феврале 2016 года на сайте была опубликована конфиденциальная информация о тысячах полицейских, федеральных агентов и судей. В марте агенты ФБР и местные полицейские обыскали дом Дугана и конфисковали все его электронное оборудование. Опасаясь ареста, он уехал в Канаду, а оттуда – в Москву.

В России Дуган стал журналистом, он принимает участие в различных программах на федеральных каналах российского телевидения, утверждает, что посетил Украину 14 раз. На своих сайтах он показывает войну в Украине с перспективы российской пропаганды – как праведную битву против неонацистов, поддерживаемых загнивающим Западом, возглавляемым США и НАТО.

С августа прошлого года Дуган начал публиковать необоснованные статьи, основанные на продуманных измышлениях, исходящие от российских пропагандистских подразделений: например, что родственники или друзья Владимира Зеленского тайно покупали роскошную недвижимость, яхты или драгоценности, что президент Украины контрабандой вывез из Аргентины 300 килограммов кокаина, что принц Эндрю похищал и подвергал насилию детей во время тайного визита в Украину, что что ЦРУ работало с украинцами, чтобы подорвать президентскую кампанию Дональда Трампа (статья появилась в прошлом месяце на фиктивном сайте San Francisco Chronicle и на сайте The Boston Times) и др.

Появились десятки новых сайтов, в число которых входили те, что выглядели как известные новостные агентства: The Chicago Chronicle, The Miami Chronicle, The Boston Times, The Flagstaff Post и The Houston Post, некоторые из новых сайтов называются Right Review и Red State Report и имеют консервативную политическую направленность.

В июне частная компания, занимающаяся кибербезопасностью, Recorded Future опубликовала отчет, в котором подробно описаны связи Дугана с агентствами, связанными с российской дезинформацией. Американец активно использовал искусственный интеллект, что намного дешевле, чем найм армии троллей. Recorded Future выявила 57 доменов, созданных Дуганом.

В апреле сайт, который связывают с Дуганом, предложил «крупное вознаграждение в криптовалюте» за утечку информации о чиновниках США, выделив двух прокуроров и судью, участвующих в уголовных делах против Трампа.