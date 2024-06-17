Полиция Калифорнии задержала подозреваемых в краже большого количества авокадо

Бюро расследований шерифа города Филлмор, округ Вентура, при активном сотрудничестве с представителями программы Farm Watch, рассказало о тенденциях преступности, которые удалось выявить после краж сельхозпродукции в калифорнийской долине реки Санта-Клара.

Днем 6 июня помощники шерифа были вызваны на местное ранчо в связи с кражей большого количества авокадо. Благодаря подробной информации от стороны, сообщившей о преступлении, они своевременно заметили подозрительный автомобиль, выезжающий с территории района, в связи с чем транспортное средство остановили и осмотрели.

Осмотр и обыск автомобиля показал, что в нем находились несколько людей, проживающих в другом округе Калифорнии, и сотни фунтов украденного авокадо.

В результате за тяжкие нарушения Уголовного кодекса были арестованы четыре человека: Дэвид Мелчор (18 лет), Хесус Позос (23 года), Валентин Позос (33 года) и Эпифания Позос (37 лет). Они обвиняются в крупной краже сельхозпродукции, преступном сговоре и незаконном проникновении на частную собственность.

Украденное авокадо было возвращено на ранчо, а все четверо субъектов были помещены в следственный изолятор округа Вентура в ожидании судебного разбирательства.

Полиция Филлмора призывает владельцев сельскохозяйственных угодий пользоваться услугами Farm Watch. Это программа электронного наблюдения, связывающая между собой несколько сотен ферм, ранчо, питомников и складов. Она передает владельцам ранчо все необходимые данные о тенденциях преступности в области сельского хозяйства и о том, как им требуется реагировать и вести себя на месте преступления для сохранения всех потенциальных улик, чтобы их могли использовать для раскрытия дел представители шерифа округа Вентура.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о случаях масштабных краж миндаля, фисташек, а также пчелиных пасек в Калифорнии.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship