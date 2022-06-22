В первый день астрономического лета в Калифорнии установилась экстремальная жара. Аномальная жара является повышенным риском для возникновения пожаров и для людей, испытывающих проблемы со здоровьем, поэтому в эти дни все экстренные службы находятся в состоянии готовности к экстренному реагированию.

Высокое давление подняло массы горячего воздуха и вызвало повышение температуры до трехзначного числа (от 95 до 105F, в некоторых местах до 110F) во внутренних районах дальнего Восточного залива, долине Санта-Клара и Северном заливе Сан-Франциско.

Национальная метеорологическая служба во вторник выпустила предупреждение о жаре, которое действует до 10 вечера для побережья Восточного залива, долины Санта-Клара, гор Санта-Крус и внутренних районов округов Контра-Коста, Напа и Сонома.

В США жара является причиной № 1 смертности, связанной с погодой, поэтому рекомендуется максимально сократить активность на улице, оставаться в кондиционируемом помещении, употреблять больше воды, отказаться от кофе и алкоголя.