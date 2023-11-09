На следующей неделе в Калифорнию придут сильные дожди

Синоптики отслеживают признаки первого сильного осеннего дождя, ожидаемого в Калифорнии.

Центр прогнозирования климата прогнозирует небольшой или умеренный риск сильных осадков на обширной территории Калифорнии с 15 по 17 ноября, а Национальная метеорологическая служба заявила, что водителям, направляющимся в горы на следующей неделе, следует готовиться к потенциальному снегопаду и связанныех с ним нарушениям.

Кроме того, в некоторых частях Района Залива, например, в районе округа Санта-Клара и долинах Северного залива возможны кратковременные заморозки.

Выходные после недели дождей ожидаются сухими.