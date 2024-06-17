ФБР расследует религиозную секту в связи с сексуальным насилием над детьми

ФБР расследует деятельность религиозной секты “2х2″ в связи с обвинениями в сексуальном насилии над детьми.

В феврале ФБР объявило, что проводит расследование в отношении секты, “которая традиционно не имела названия. Другие, не входящие в группу, часто называли эту группу «2х2», «Путь», «Истина» и «Церковь без имени» и др.”, и ищет информацию о жертвах после сообщений о сексуальном насилии над детьми, о которых сообщалось по всей территории США.

По данным организации «Защитники истины», по состоянию на 10 июня поступили сообщения о более чем 900 предполагаемых преступниках, личности которых были выявлены по горячей линии по всему миру, за помощью обратились более 1500 предполагаемых жертв.

«2х2» – это новое христианское религиозное движение, основанное в Ирландии в конце 19 века Уильямом Ирвином; в начале 20 века оно пустило корни в районе Залива Сан-Франциско.

Служители церкви странствуют и работают группами по два человека, отсюда одно из названий – «2х2». Доктрина секты учит, что спасение достигается путем посещения домашних собраний группы, принятия проповедей ее странствующих, неоплачиваемых служащих и «исповедания». Секта не проводит никаких информационно-просветительских программ и не поощряет своих членов участвовать в благотворительной деятельности, не публикует явных доктринальных заявлений, утверждая, что они должны быть переданы в устной форме ее служителями, «работниками». Печатные приглашения и рекламные объявления об открытых евангельских собраниях — единственные письменные материалы.

Некоторые в церкви убеждены, что она – прямое продолжение христианской церкви I века или ее реставрация.

Церковь обычно действует в частных домах своих членов, в которых живут и служители, периодически переезжая от одних к другим: принять у себя служителя считается честью для членов собрания. Также проповедники должны были соблюдать целибат.

Дети в возрасте от 9 лет до 13 лет, пострадавшие от сексуального насилия со стороны служителей секты, которые проживали в домах своих жертв, рассказали журналистам ABC7 , что домогательства и приставания длились годами чуть ли не на ежедневной основе, некоторые из них пытались рассказать об этом своим родителям, но те не верили словам детей. Сами же “служители”на угрозу рассказать о домогательствах занимались газлайтингом, обвиняли своих жертв в том, что в них селился бес, одолел плохой дух и пр.

Издание ABC7 взяло интервью у нескольких жертв, в отношении которых преступления совершались десятилетиями назад. Они рассказали журналистам, что считают, что их родители не верили им из-за извращенной культуры, передающейся из поколения в поколение: они сами испытали домогательства абьюз, когда были детьми.

Журналисты ABC7 пишут, что некоторым нарушителям не грозит наказание из-за истечения срока давности преступления: по калифорнийским законам у прокуратуры есть 10 лет на предъявление обвинений взрослым жертвам, а если жертва младше 18 лет, то до ее 40-летия. По данным организации по борьбе с сексуальным насилием «RAINN», только семь штатов отменили срок давности для всех уголовных преступлений на сексуальной почве, Калифорния в их число.

ФБР обращается за помощью в выявлении жертв или лиц, знающих о жестоком обращении и/или преступном поведении, имевших место внутри этой секты. Если у вас есть какая-либо информация или вы считаете, что ваш ребенок или другие дети могли стать жертвами “2×2″, ФБР просит связаться с ними.