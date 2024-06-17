Миграционная и таможенная служба США (ICE) выдворили 45-летнего гражданина России Игоря Лекомцева, который у себя на родине разыскивался в связи с обвинениями, связанным с сексуальной эксплуатацией детей. Депортация произошла 26 января этого года. МВД РФ подтвердило, что преступник доставлен в Москву.

По данным службы, Лекомцев въехал в США 12 апреля 2017 года по туристической визе, через 3 года, 7 июля 2020 года, Отдел по исполнению и выдворению (ERO) Сиэтла арестовал его после того, как выяснилось, что его разыскивают на родине.

По данным российских СМИ, Лекомцев был объявлен в международный розыск за совершение преступления против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 4 статьи 132 Уголовного Кодекса РФ). Отмечается, что преступление было совершено в 2014 году в Тюмени, где пострадал девятилетний мальчик.

«К счастью, офицеры ERO смогли арестовать этого человека и определить, что он разыскивается в России за особо тревожное преступление,” — сказал директор полевого офиса ERO в Сиэтле Дрю Х. Босток. “Неграждане не будут прятаться от своих жертв в США, и именно такого рода выдворения позволяют ERO защищать сообщества по всей стране.”

За 2023 финансовый год ERO удалось арестовать почти 74 000 граждан других стран с криминальным прошлым. Люди, попавшие в список, обвинялись по 290 178 статьям, в среднем по 4 на каждого человека. В список вошло более 33 000 нападений, свыше 4000 сексуализированных преступлений, 7500 дел с использованием оружия, почти 2000 обвинений за убийство и более 1500 дел, связанных с похищением и незаконным удержанием людей.

Ранее сообщалось о том, что ФБР расследует религиозную секту в связи с сексуальным насилием над детьми.