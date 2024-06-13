Соглашение на 10 лет предусматривает создание и поддержание обороны и потенциала сдерживания Украины, ускорение ее евроатлантической интеграции и является «мостом» к ее членству в НАТО, пишет VOA.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписали историческое двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной.

США назвали соглашение «мощным сигналом для решительной поддержки Украины со стороны США сегодня и в будущем».

«Благодаря этому соглашению Соединенные Штаты будут работать с партнерами, чтобы укрепить способность Украины защищать себя в настоящий момент и сдерживать агрессию в будущем, – говорится в совместном заявлении, опубликованном после подписания соглашения. – Таким образом мы укрепим безопасность Украины, которая имеет центральное значение для европейской и американской безопасности».

С подписанием этого 10-летнего соглашения США и Украина будут сотрудничать в целях создания и поддержания надежной обороны и потенциала сдерживания Украины, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также в целях ускорения евроатлантической интеграции Украины и достижения справедливого мира.

«В соглашении, которое мы с президентом Зеленским только что подписали, также изложено наше общее видение справедливого мира, мира, основанного на Уставе ООН и принципах суверенитета и территориальной целостности, мира с глобальной базой поддержки, который заставит Россию ответить за ущерб, нанесенный ею в этой войне, – сказал Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским после подписания документа. – Мы увидим убедительное подтверждение этого на исторической мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии в эти выходные, где вице-президент Харрис будет представлять Соединенные Штаты».

«Это соглашение ускоряет интеграцию Украины в европейское, атлантическое и трансатлантическое сообщества. Оно включает основные обязательства Украины по проведению демократических, экономических реформ и реформ в сфере безопасности в соответствии с целями вступления в Европейский союз и программами НАТО», – подчеркнул Байден.

Зеленский давно добивался членства в НАТО, но союзники не решались на этот шаг. Западный альянс рассматривает любое нападение на одного из своих 32 членов как нападение на всех в соответствии со Статьей 5 Устава альянса.

«В случае вооруженного нападения или угрозы такового высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться по поводу ответных мер и определить, какие дополнительные потребности в обороне необходимы Украине», говорится в соглашении.

Это соглашение, а также договоренности в сфере безопасности, которые Украина подписала с партнерами в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины, является ключевой частью моста, «ведущего Украину к членству в НАТО», говорится в сообщении.

«Как сказал президент Байден в Вильнюсе в прошлом году, и с чем согласились союзники по НАТО, будущее Украины – в НАТО, – подчеркивается в документе. – Однако мы не будем дожидаться завершения процесса вступления Украины в НАТО, чтобы взять на себя долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины».

«Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в оборонную промышленную базу, соответствующие стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО)», – говорится в документе.

Зеленский приветствовал содержащиеся в соглашении положения о вооружениях, в частности, о системах Patriot, о поставках Украине эскадрилий истребителей, включая, но не ограничиваясь F-16.

«Мы долгое время работали над этим. В соглашении также очень конкретно говорится о поставках необходимого оружия, о совместном производстве», – подчеркнул Зеленский.

«Будем ли мы поддерживать Украину? Будем ли мы выступать за суверенитет, свободу и против тирании? Соединенные Штаты, “Большая семерка” и страны по всему миру неизменно говорят и неизменно отвечают на этот вопрос: да, мы будем», – заявил Байден.