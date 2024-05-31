Как Medi-Cal работает для бездомных калифорнийцев

В то время как Департамент здравоохранения (DHCS) преобразует Medi-Cal, Калифорния предпринимает самые амбициозные усилия страны по удовлетворению социальных потребностей, таких как жилье и поддержка на дому, посредством здравоохранения.

Эта рассчитанная на несколько лет инициатива, которая обеспечивает страхование каждого третьего (или 15 миллионов) калифорнийцев, теперь включает в себя социальные услуги, направленные на здоровье людей, подвергающихся риску стать бездомными. Эти новые программы выходят далеко за рамки кабинета врача и включают профилактику бездомности, переход на жилье и навигацию по аренде, помощь в аренде и залоге, жилье для восстановления после госпитализации, вытрезвители, дневные абилитации и уличную медицину.

На втором специальном брифинге ЕМС для этнических СМИ, посвященном трансформации Medi-Cal, руководители DHCS, общественные работники и работники здравоохранения рассказали, как они используют Medi-Cal, чтобы помочь калифорнийцам, испытывающим бездомность и нестабильность жилья, вести более здоровый образ жизни.

“Когда мы говорим о трансформации Medi-Cal, мы говорим о предоставлении услуг нашим участникам, не имеющим жилья, чтобы эти услуги могли удовлетворить людей там, где они находятся в жизни,” — сказал советник DHCS по вопросам бездомности и жилищной политики Гленн Цанг.

“Вместо того, чтобы просить их разобраться в бюрократии клиники, — добавил он, — мы приходим к ним в приюте, на улице, в лагере, и подключаем их к жилищной поддержке и медицинскому обслуживанию двумя способами: расширенным управлением медицинским обслуживанием и Поддержка сообщества, оба запущены 1 января 2022 года.”

Посредством Enhanced Care Management (ECM) участникам, не имеющим жилья или находящимся в группе риска, назначается ведущий поставщик медицинских услуг, который обеспечивает им медицинские услуги в местной клинике, а также социальные услуги, включая программы временного жилья и удовлетворение основных потребностей, таких как одежда и еда.

“Поддержка сообщества (Community support, CS) плывет против течения, чтобы устранить социальные факторы, вызывающие ухудшение здоровья,” — пояснил Цанг. “Если участник, не имеющий жилья, постоянно получает помощь в отделении неотложной помощи, мы лечим состояние здоровья, вызывающее это. Например, как мы можем разумно ожидать, что человек с диабетом, не имеющий жилья, будет хранить инсулин, если у него нет холодильника или квартиры? Как мы можем им помочь задолго до, скажем, ампутации ноги?”

Среди 14 программ CS в рамках Medi-Cal есть услуги по переходу на жилье, включая помощь в поиске жилья и подаче заявления; помощь по залоговому депозиту; услуги по поддержанию арендной платы, такие как посредничество арендодателей; краткосрочное жилье после госпитализации; восстановительный уход; дневная абилитация социальных навыков и повседневных занятий, таких как пользование общественным транспортом; и уличная медицина от надежных местных поставщиков услуг теперь возмещается по планам Medi-Cal.

“Мы видим, что все больше и больше штатов следуют нашему профилактическому примеру, признавая, что жилье является невероятным определяющим фактором здоровья,” — сказал Гленн Цанг.

По его словам, как минимум 19 штатов, направляющих средства Medicaid на жилищную помощь, Аризона тратит 550 миллионов долларов в основном на оплату шестимесячной арендной платы для участников, не имеющих жилья. Орегон потратит более 1 миллиарда долларов на жилищные услуги, включая экстренную помощь в аренде жилья, а Арканзас потратит 100 миллиардов долларов на жилищную помощь. В январе 2024 года Теннесси, Западная Вирджиния, Монтана и Нью-Йорк получили федеральное разрешение последовать их примеру.

“183 000 калифорнийцев сейчас страдают от бездомности, и лично я думаю, что это число занижено, поскольку так много людей занимаются каучсерфингом или одна семья борется за то, чтобы не остаться без жилья,” — добавил Цанг. “Очень важно, чтобы мы направляли наши ресурсы через общественных работников, оказывающих помощь тем, кто больше всего в ней нуждается.”

“Благодаря этим новым программам общественный работник по уходу может разрушить барьеры на пути к здоровью пациентов”, — сказала Эмбер Миддлтон, директор программы HOPE по борьбе с бездомностью в Общественном медицинском центре Шаста (SCHC) в северном округе Шаста.

“Нам нужно быть мягкими по отношению к людям и жесткими по отношению к системам, которые создают дефицит жилья и заработной платы, — продолжила она, — тем более, что большинство из нас в США находятся в одной неотложной медицинской помощи от того, чтобы оказаться под угрозой остаться без защиты. Наша цель — создать точки доступа во всех районах, где могут находиться нуждающиеся в помощи, вместо того, чтобы ждать, пока дела станут настолько плохими, что им придется искать услуги.”

Эти точки доступа включают в себя клинику в местном приюте для бездомных, программу медицинской передышки на 20 коек с персональными кураторами, шестимесячное краткосрочное жилье после госпитализации, стабильное жилье и помощь в переходном периоде, помощь при залоге, поддержку при аренде и мобильную уличную передвижную станцию. медицинская программа, обеспечивающая основные потребности, такие как инвалидные коляски, лекарства и кислород, а также основные потребности, такие как одежда и еда.

“У SCHC также есть Консультативный совет потребителей, состоящий из людей, которые находятся или находились без приюта, который собирается раз в два месяца, чтобы дать нам отзывы о нашей практике и провести работу с общественностью,” — рассказала Эмбер Миддлтон. “Многие участники начали участвовать в одной из наших программ, поэтому потребности населения, которому мы служим, напрямую влияют на нашу помощь.”

“Поскольку, понятно, не все готовы принять нашу помощь сразу, очень важно, чтобы наши местные медицинские работники имели соответствующий опыт работы с бездомными или были выходцами из районов, которые мы обслуживаем, потому что именно так они строят доверие,” — сказал Брайан Заннер-Китинг, директор Объединения здравоохранения для бездомных Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которое с января 2022 года провело более 9000 клинических обследований почти 5000 человек на улицах округа Лос-Анджелес.

“Для многих людей лучшее, что мы можем сделать, — это поздороваться, тепло улыбнуться и предложить им воду, закуски и гигиенический набор на несколько недель, если они не готовы,” — пояснил он. “Через несколько недель или после разговора со своими друзьями, получившими помощь, они могут начать рассказывать о своих потребностях. Наша команда может установить связь, разговаривая на языке, спрашивая, фанаты ли они «Доджерс», или прося о помощи: “Я впервые в этом квартале, кто здесь по соседству и как здесь обычно проходит день?”

“У нас такое большое разнообразие пациентов,” — сказал Брайан Заннер-Китинг. “Один пожилой джентльмен, которого мы обслуживали, жил в переулке, едва мог ходить и видеть, он передвигался на тележке для покупок, его зубы были в таком плохом состоянии, что он не мог жевать, и он каждый день выпрашивал молоко, чтобы купить его. Мы оказали ему немедленную помощь, но также получили ему страховку для расширенного ухода. Я рад сообщить, что теперь у него есть очки, полный комплект зубных протезов, замена тазобедренного сустава, и он живет в приюте, где чувствует поддержку, работая над получением постоянного жилья.”

“Даже предоставление более простого ухода может изменить жизнь,” — продолжил он. ‘Другая пациентка очень беспокоилась о том, насколько усталой она себя все время чувствовала, поэтому мы поговорили с ней, чтобы узнать, что происходит в ее жизни, взяли простые анализы крови и назначили лекарства. За несколько недель ее настроение и здоровье улучшились, но месяц спустя она на несколько недель прекратила контакты, что не является чем-то необычным, поскольку наши люди склонны много передвигаться.”

“Когда она позвонила нам, мы были так взволнованы,” — сказал он. “Она сказала нашей команде: “Я просто хочу рассказать вам, как вы спасли мне жизнь, потому что моя депрессия взяла надо мной верх, и вы проявили такую ​​щедрость и заботу, и я всегда буду благодарна”. Она сказала нам, что в тот день только что получила жилье.”

“У нее не было сложных потребностей, всего несколько простых анализов и лекарств,” — добавил Брайан Заннер-Китинг. “Но обычно мы не можем просто подойти к кому-то и сказать: “Вам нужно обратиться к врачу?” Гораздо лучше работает заботливое человеческое общение, позволяющее чувствовать, что его видят и слышат. Это дает им мотивацию обращаться за медицинской помощью.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.