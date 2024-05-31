Как озеленение влияет на безопасность, здоровье и способность детей к обучению

Как озеленение школьных дворов влияет на безопасность, здоровье и способность детей к обучению.

Поскольку температура в Южной Калифорнии из года в год поднимается все выше, становится более важным, чем когда-либо, выполнить тяжелую работу по увеличению теневых и зеленых зон города, обновлению парков и предпринятию давно назревших усилий по превращению огромных асфальтированных школьных дворов в жилые помещения. В этой работе также необходимо учитывать существующее структурное неравенство, когда тень стала неотъемлемой частью привилегии, а сообществам с низкими доходами не хватает парков и зеленых зон.

Исследования показали, что озеленение школьных дворов напрямую влияет на безопасность, здоровье и способность детей к обучению. Тем не менее, большинству школ Лос-Анджелеса нужно больше зеленых насаждений или тени.

Нa еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 3 мая Выступающие эксперты и сторонники озеленения рассказали о работе, которую общественные организации и представители школьного округа Лос-Анджелеса проводят для решения этой проблемы.

“Восемнадцать процентов молодежи округа Лос-Анджелес не имеют легкого доступа к парку, игровой площадке или безопасному месту для игр без преступности в своих районах,” — сказала Марси Рэйни, старший менеджер программы Управления благополучия детской больницы Лос-Анджелеса. .

По ее словам, только 10,1% студентов округа Лос-Анджелес — и 8,2% девочек — выполняют аэробную и укрепляющую мышцы физическую активность, необходимую для здорового развития, в то время как почти 14% ежедневно испытывают чувство беспокойства, нервозности и/или беспокойства. Эти проблемы имеют серьезные последствия для успеваемости в Объединенном школьном округе округа Лос-Анджелес (LAUSD), где уровень хронических прогулов составляет 31%.

По результатам теста округа CAASPP в 2023 году, который оценивает успеваемость учащихся по ряду показателей, только 41,17% учащихся достигли или превысили государственный стандарт по английскому языку и 30,5% учащихся сделали это по математике.

Рэйни говорит, что зеленые школьные дворы с множеством деревьев, тени и естественными барьерами между игровыми зонами могут помочь решить некоторые из этих проблем.

“Наши исследования показывают, что они приводят к увеличению физической активности и здоровому развитию двигательных навыков. Они устраняют различия в активности между девочками и мальчиками и помогают защитить старшеклассников от малоподвижного образа жизни,” – сказала она.

“Дети, посещающие зеленые школы, также имеют более низкий уровень астмы, более высокий уровень витамина D, более сильную иммунную систему и больший объем серого и белого вещества в мозгу, что способствует более высоким исполнительным и когнитивным функциям и помогает в принятии решений, эмоциональной регуляции и обучении,” – она добавила. “Очевидно, что нашим решением могут стать живые школьные дворы.”

“Сделав исторический шаг на пути к этому решению, в начале 2023 года Объединенный школьный округ округа Лос-Анджелес создал Комитет по экологизации школ и устойчивости к изменению климата,” — сказала Росио Ривас, председатель комитета и член школьного совета LAUSD.

Она рассказала, что с тех пор усилия комитета включали модернизацию школьных помещений для повышения энергоэффективности путем замены старых окон, модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования и установки водосберегающих приборов; успешное принятие окружной резолюции по вопросам климатической грамотности для включения практических проектов по озеленению и презентаций по изменению климата в учебные программы; озеленение игровых площадок в дошкольных учреждениях и начальных школах; поиск грантов на экологизацию в сотрудничестве с местными общественными организациями; проведение оценки потребностей для выявления школ, которые нуждаются в наибольшей поддержке; и семинары по дизайну жилого школьного двора с родителями и учениками.

Весной 2023 года школьный совет LAUSD также принял резолюцию “Озеленение школьных дворов для всех”, предписывающую сотрудникам составить план озеленения всех школьных дворов в округе как минимум на 30% к 2035 году.

“Это чрезвычайно амбициозная цель, поскольку более половины школ округа Лос-Анджелес, или 485, имеют менее 30% зеленых насаждений,” – сказала главный исполнительный директор LAUSD Кристина Токес. “Наши игровые площадки — это действительно море асфальта. У нас более 200 начальных школ, в которых менее 10% зеленых насаждений.”

“Всегда возникает вопрос, с чего начать в первую очередь, но, работая с партнерами из сообщества, мы составили индекс школ, наиболее нуждающихся в зеленом капитале”, — сказал главный директор по эко-устойчивому развитию LAUSD Христос Крисилиу.

“Благодаря гранту CAL FIRE мы сейчас разрабатываем 34 проекта, — добавил он, — и более 100 проектов сейчас находятся на стадии планирования, проектирования и строительства благодаря таким партнерам, как Департамент образования Калифорнии и общественные коалиции.”

Среди них — Коалиция «Живые школьные дворы», созданная в 2019 году Земельным фондом района Лос-Анджелеса для защиты школ LAUSD в сотрудничестве со студентами и другими некоммерческими организациями, такими как Фонд общественных земель.

“У нашей коалиции есть два приоритета, один из которых — открытие кампусов для сообществ,” — сказала Тори Кьер, исполнительный директор Land Trust Лос-Анджелеса. “Многие дети, которые больше всего нуждаются в зеленом пространстве, живут в густонаселенных квартирах, где нет даже небольшого клочка места, где можно было бы побегать или научиться безопасно ездить на велосипеде. Трудно найти свободные участки для строительства новых парков, но в округе Лос-Анджелес есть школьные кампусы. Тем не менее, большинство этих кампусов закрыты в нерабочее время.”

“Вот почему, когда мы думаем об устранении неравенства в отношении парков, обеспечение открытости школьных кампусов и легкодоступности для наших сообществ должно стать критически важным направлением для этой работы,” — добавила Тори Кьер.

“Другим нашим приоритетом является соблюдение стандартов экологического проектирования кампусов. Мы хотим быть уверены, что в какой-то школе останется чуть-чуть деревьев, а в другой — целая биосвалка,” — сказала она. “Нам нужны конструкции из долговечных и водосберегающих материалов, натуральных эластичных поверхностей и неискусственного навеса для здоровья учащихся и устойчивости к изменению климата.”

“Изменение климата — одна из самых актуальных проблем моего поколения, потому что именно нам придется иметь дело с последствиями отсутствия действий по борьбе с изменением климата со стороны старших поколений,” — сказала Розмари Руис, ученица 11-го класса, основавшая организацию Программа под названием Go Green в ее школе Brio College Prep в центре Лос-Анджелеса.

“Чтобы дать студентам возможность повлиять на эту проблему, мы уже более трех лет поддерживаем общественный сад — сначала на территории кампуса, затем в местном YMCA, что дало нам пространство для озеленения сообщества,” — объяснила она. “Студентам в центре Лос-Анджелеса очень сложно найти где-нибудь зеленое место, открытое для них, и с помощью этого огорода и фруктов мы создали пространство, где студенты могут забрать домой то, что они выращивают.”

“Поскольку мы являемся школой с низким доходом, у многих наших учеников нет денег на покупку растений, хотя мы больше всего страдаем от последствий изменения климата,” — продолжилa Розмари Руис. “Go Green также провела мероприятия по посадке деревьев на территории кампуса, и мы предоставили студентам деревья, особенно местные породы, для посадки на своих задних дворах. В настоящее время мы распространяем этот проект на школы по всему округу.”

“У одной из моих подруг во дворе есть оливковое дерево уже около двух лет,” — добавила она. “Сейчас оно начала давать плоды. Это невероятно приятно.”

“Но нам нужно взглянуть на более широкую картину, потому что сейчас у нас осталось всего около пяти лет, чтобы сделать что-то радикальное в отношении изменения климата,” — продолжила Розмари. “Около двух недель назад, в День Земли, я был в мэрии, разговаривал с членами нашего совета о разработке климатических инициатив и предъявлял им конкретные требования к тому, что нам нужно не только в нашем городе, но и в нашей стране. Студенты — это наше будущее, и нам нужно начать с такого масштаба, чтобы они могли узнать об изменении климата и взять решения в свои руки.”

“Очевидно, что взрослые страстно пытаются изменить ситуацию к лучшему для моего поколения, но нам нужно сделать больше,” — сказала студентка. “Работа на уровне штата и федерального уровня наряду с уровнем сообщества – это способ борьбы. Наши нынешние президент и вице-президент, например, заявили, что поддерживают “The Green New Deal”. Почему их слова не становятся делом? Это то, что должно происходить в условиях демократии. Молодежь также должна участвовать в своем будущем.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.