WeLink Communications и департамент внутренних служб Лос-Анджелеса объединились, чтобы обеспечить доступный и надежный доступ в интернет в недостаточно обслуживаемых районах Восточного Лос-Анджелеса/Бойл-Хайтс и Южного Лос-Анджелеса, на которые повлиял цифровой разрыв (фактически семьи не имели доступ в интернет), еще больше усилившийся из-за пандемии COVID-19.

WeLink предложила недорогой интернет-план для соответствующих определенным критериям домохозяйств и доступ в Интернет на территории, где проживает более 275 000 домохозяйств и находится малый бизнес. Услуги будут включать многоязычную поддержку, фиксированные цены и удобные условия.

Общественные широкополосные сети округа Лос-Анджелеса (The Los Angeles County community broadband network, CBN) были созданы, чтобы помочь сотням тысяч домохозяйств, которые не имеют домашнего доступа в интернет. Начиная с 2021 года, Наблюдательный совет округа принял ряд предложений по решению этого вопроса. По итогам большого конкурса округ выбрал компанию WeLink в качестве партнера для первых двух областей CBN.

WeLink предложит недорогой план домашнего интернета по цене всего от $25 в месяц для 50 000 квалифицированных домохозяйств в Южном Лос-Анджелесе и Восточном Лос-Анджелесе/Бойл-Хайтс. Также будут предлагать планы по цене от $65 в месяц семьям, не имеющим квалификационных требований.

WeLink обеспечит скорость интернета от 500 мегабит до 2 гигабит в секунду. Все планы позволяют нескольким членам семьи одновременно использовать приложения с высокой пропускной способностью благодаря высокой скорости, одинаковой как для загрузки, так и для выгрузки. Каждый план включает в себя безлимитный трафик, маршрутизатор Wi-Fi, родительский контроль и многоязычную поддержку клиентов без проверки кредитоспособности или внесения денежных средств.

Ожидается, что развертывание интернет-услуг начнется осенью 2024 года. Основное финансирование предусмотрено Законом об американском плане спасения (the American Rescue Plan Act. Финансирование проекта было частично предоставлено за счет гранта на техническую помощь местным агентствам в рамках программы, администрируемой California Public Utilities Commission.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship