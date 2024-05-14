Более половины опрошенных не доверяют правительству и судебной системе, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Американцы стали существенно меньше доверять правительству, судебной системе и вооруженным силам, в результате чего по уровню доверия США оказались позади большинства стран «Большой семерки».

Об этом говорится в новом анализе социологической службы Gallup.

Примерно 68 % американцев не доверяют правительству своей страны.

Доверие к судебной системе находится на еще более низком уровне – 42%.

Даже американские вооруженные силы, традиционно популярный институт, столкнулись со снижением доверия общественности – с 90% в 2021 году до 81% в прошлом году.

В «Большую семерку» входят ведущие индустриальные страны: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Среди стран «Большой семерки» самый низкий уровень общественного доверия к вооруженным силам был отмечен в Германии: почти 60% выразили свое недоверие.

Американская общественность разделилась во мнениях относительно военного бюджета страны в ситуации, когда США тратят на свои вооруженные силы больше, чем все остальные страны «Большой семерки», вместе взятые.

Примерно 35% считают, что эти расходы слишком велики, 29% – что они слишком малы, а 33% считают их оптимальными.

Доверие к церквям и организованной религии неуклонно снижается: в прошлом году 30% американцев выразили «очень слабое» доверие к этим институтам, что является самым высоким показателем с тех пор, как Gallup начал задавать этот вопрос в 1973 году.

Эрозия доверия также отразилась на СМИ. Более 40% заявили об очень низком уровне доверия, особенно к газетам и телевидению.