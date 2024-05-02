В Вест-Голливуде пройдет празднование 79-летие Победы во Второй Мировой войне.

В 2024 году исполняется 79 лет Победы в Европе над нацистским режимом, 5 мая Русскоязычный Консультативный совет города Вест-Голливуд приглашает членов сообщества присоединиться к ветеранам Второй мировой войны, членам их семей и друзьям у Мемориала ветеранов Второй мировой войны в Пламмер-парке, чтобы возложить цветы и венки, поделиться историями и вспомнить тех, кто сражался на фронтах Второй мировой войны.

День памяти ветеранов Великой Отечественной войны оказывает воспитательное воздействие на общество и подрастающее поколение. День Победы в Европе означает поражение нацистских войск и память примерно 50 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны.

В этом году ансамбль «Helix Collective» с приглашенной вокалисткой Элисон Льюис представит популярные хиты эпохи Второй мировой войны, в том числе песни, мотивировавшие союзников к победе. Программа отправит зрителей в путешествие, где они смогут насладиться музыкой, хорошо известной и узнаваемой членами сообщества.

В программу войдут избранные шлягеры Советского Союза. Гости смогут подпевать выступающим под песни “Катюша”, “Синий платок” и “Темная ночь”.

Мероприятие пройдет в это воскресенье 5 мая в 11:00 утра по адресу: 7377, бульвар Санта-Моника, Вест-Голливуд, Калифорния, 90046. Вход будет свободный для всех жителей и гостей Калифорнии.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship