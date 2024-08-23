В среду, 21 августа, около 2:30 дня сотрудники полицейского управления Санта-Моники отреагировали на вызов о подозрительной женщине, которая попыталась схватить 8-летнего ребенка и убежать с ним.

Прибывшие полицейские обнаружили подозреваемую на парковке Gelson’s, которую опознали свидетели – ею оказалась 40-летняя Кортни Перроне.

Согласно данным полиции, на момент происшествия ребенок находился в переулке со взрослым соседом и помогал ему посадить домашних животных в его машину. Женщина подошла к ним и сказала, что она из российской полиции и что она забирает ребенка, затем она опустилась на колени и обняла ребенка.

Между взрослым соседом и ею началась словесная перепалка. Сосед посадил ребенка на переднее сиденье своей машины и велел женщине уходить. Она проигнорировала его и попыталась открыть дверь машины, а когда сосед снова велел ей уйти, Перроне достала складной нож. Однако, после этого она ушла с места инцидента. Ребенок не пострадал.

По данным полиции Санта-Моники, Кортни Перроне бездомная и живет в своей машине BMW. В прошлом у нее было несколько арестов за нападение и побои, сопротивление аресту, хранение контролируемых веществ и незаконное проникновение. Подозреваемая была недавно арестована Тихоокеанским отделением полиции Лос-Анджелеса за нападение с применением смертоносного оружия (не огнестрельного), но была освобождена за недостаточностью улик. У нее есть невыполненные ордера из Нью-Гемпшира за подделку документов и запугивание. В настоящее время она находится на испытательном сроке по обвинению в нападении с применением смертоносного оружия в 2024 году.

Случившийся инцидент – ee первый опыт взаимодействия с полицией Санта-Моники. Перроне предстанет перед судом сегодня, 23 августа, ей предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления: попытка похищения и незаконное лишение свободы. Ей также будет предъявлено обвинение в мелком хулиганстве.