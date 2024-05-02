Turkish Airlines остается одной из самых популярных авиакомпаний для россиян после того, как европейские и американские авиакомпании прекратили летать в Россию после начала войны в Украине в 2022 году. С помощью “Турков” россияне летают в страны Европы, в США и многие другие страны, поддержавшие антироссийские санкции.

С конца февраля этого года стали возникать случаи, когда россиян и других граждан из стран бывшего СССР не сажали на рейсы авиакомпании, следующие из Стамбула в Мексику, Аргентину и Бразилию. В апреле начались массовые жалобы на работу турецкой авиакомпании как от пассажиров, заявлявших, что их не пускают на рейсы по надуманными предлогам, так и от туристических операторов, что в дело пришлось вмешиваться российским дипломатам.

Причины отказов

Формальными причинами отказа пассажирам в посадке на рейс были документы, которые не соответствуют требованиям государств, в которые они направлялись, при этом авиакомпания не давала никаких документов, подтверждающих отказ.

Позже турецкий авиаперевозчик опубликовал у себя на сайте дополнительные требования: возникли ограничения на полет для людей, которые ранее ни разу не летали в Латинскую Америку; длительность поездки и небольшой багаж у пассажира также могли стать причиной отказа. При этом подобных официальных требований для въезда не было ни у одной страны Латинской Америки. Вскоре эти требования с сайта исчезли.

Реакция российского правительства и посольства

Многочисленные жалобы пассажиров стали объектом внимания СМИ и российских дипломатов, которые завили, что подключились к решению вопроса еще в середине марта и неоднократно обращались в турецкий МИД, но не получили “внятной реакции”. Поэтому 21 апреля посольство РФ в Турции официально рекомендовало “тщательно взвешивать целесообразность” полетов рейсами Turkish Airlines.

“Здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан, конечно,” – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию. Он также отметил, что “проблема, в основном, с турецкой стороны, со стороны турецкой компании” и что у РФ с Турцией “очень конструктивные и дружественные отношения”. “

В посольстве России в Мексике подтвердили, что “в основном инициатором отказов в авиаперевозке является турецкая авиакомпания, а не мексиканская сторона» и что власти Мексики занимаются решением проблемы недопуска россиян на рейсы. Одновременно власти страны уделяют больше внимания документам иностранных лиц в связи с увеличением потока мигрантов в США, т.к. из Мексики существует несколько нелегальных путей, через которые иммигранты попадают в Штаты, с каждым годом поток нелегальных мигрантов увеличивается, что вызывает напряжение на американской границе и выливается в политические споры и разногласия в США.

“Она [Мексика] в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона,” ― заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя ситуацию, отметив, что проблема с недопуском граждан РФ на рейсы турецкого авиаперевозчика относится не только к Мексике, но и к другим странам Латинской Америки.

В настоящее время вопрос остается неурегулированным и риск недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines, следующие в страны Латинской Америки, сохраняется.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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