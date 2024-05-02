32-летний гражданин России Антон Вихарев был приговорен к 15 годам лишения свободы в федеральной тюрьме без права досрочного освобождения за участие в сговоре с целью использования украденных личных данных для подачи тысяч федеральных налоговых деклараций, в которых требовался налоговый возврат в размере 11 миллионов долларов, сообщает Департамент юстиции США. Суд также обязал Вихарева выплатить чуть более 2 млн долларов в качестве компенсации и вернуть правительству 537 000 долларов. Расследованием дела занималась Служба уголовных расследований IRS.

26 июля 2023 года Вихарев признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Он признал, что в период с января 2015 года по 1 марта 2018 года он участвовал в схеме обмана США путем подачи фальшивых и фальсифицированных деклараций по федеральному подоходному налогу с использованием украденных личных данных.

В рамках этой схемы было подано 7 167 ложных налоговых деклараций, в которых использовались украденные имена и номера социального страхования других людей, в их требовалось $11 178 361 в виде возмещения. Фактически по этим мошенническим декларациям IRS выплатила не менее 2 020 569 долларов в виде возвратов налогов.

Возмещения, полученные мошенническим способом, были переведены на банковские счета, контролируемые заговорщиками. Роль Вихарева в схеме заключалась в снятии налоговых возмещений наличными в банкоматах, в отмывании наличных посредством покупок золота и крупных депозитов на другие счета, а также отправки украденных денег в Россию посредством.

После отмывания доходов заговорщики перевели не менее 1 411 082 долларов на счета в России, Вихарев лично получил $156 120 на счета в российских банках, которые он контролировал. Он отмыл часть доходов от мошеннического сговора, купив золото на общую сумму 537 000 долларов.

Вихарев покинул США в начале июля 2017 года, 4 июня 2021 года был арестован в канадском Торонто, где содержался под стражей два года в ожидании экстрадиции в США.

Согласно судебным документам, Вихарев первоначально приехал в США 12 июня 2012 года по студенческой визе, срок действия которой истек 9 сентября 2012 года, после чего он пробыл в США нелегально еще пять лет.