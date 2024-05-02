Томас Янчаускас дважды дал агентам ФБР ложные данные о своей работе в структурах российского бизнесмена Константина Малофеева, находящегося под санкциями США, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В США гражданин России Томас Янчаускас признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своем участии в организации, которой владеет находящийся под санкциями российский бизнесмен Константин Малофеев.

Федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что 39-летний обладатель грин-карты США Янчаускас, в основном проживающий в России, занимал пост главы компании «Общество Царьград» в Пензе. Ранее эта организация была известна как общественное движение «Двуглавый орел».

В январе 2022 года во время интервью с агентами ФБР в Южном округе Нью-Йорка Янчаускас заявил, что не имеет никакого отношения к этой организации и никогда не занимал руководящих должностей в структурах Малофеева.

По данным прокуроров, Янчаускас с 2020 по 2022 годы руководил Пензенским областным отделением «Двуглавого орла». В качестве главы организации он проводил мероприятия организации в России и получал финансирование.

После интервью ФБР в начале 2022 года Янчаускас продолжил работу в организации. В апреле 2023 года приглашал частных лиц посетить мероприятие с Малофеевым в Пензе и опубликовал фотографию Малофеева с подписью: «Именно благодаря ему и его подчиненным Крым присоединился к России и стал присоединяться Донбасс». Во время второго интервью, которое Янчаускас давал ФБР в декабре 2023 года, он вновь повторил свои ложные утверждения, в том числе о том, что он никогда не был членом «Общества Царьград».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в апреле 2022 года ввело санкции против структур, возглавляемых Малофеевым, после полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Министерство финансов описало «Общество Царьграда» как организацию, выступающую за возвращение России к монархической системе правления и поддерживающую оккупацию украинских территорий.

Власти США ввели санкции против Константина Малофеева, владельца православного российского телеканала «Царьград», в 2014 году. Его подозревают в финансировании мероприятий по аннексии Крыма. Бизнесмен обвинения отрицает.

В апреле 2022 года генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Минюст предъявил Малофееву обвинение в нарушении американских санкций, бизнесмен «продолжил организовывать в Европе работу СМИ, имеющих прокремлевскую направленность». Суд в США также разрешил конфисковать $5,4 млн с банковского счета, принадлежащего российскому бизнесмену, в пользу Украины.