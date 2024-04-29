Агентство Associated Press сообщило, ссылаясь на слова двух американских военных чиновника, что Украина вывела с фронта американские танки Abrams M1A1 из-за российских разведывательных и ударных дронов, т.к. танки оказались слишком уязвимы перед ними.

В январе 2023 года США передали Украине 31 танк «Абрамс», 5 из которых уже потеряны. Они предназначались для помощи украинской армии в прорыве российской линии обороны и для отвоевания оккупированных территорий. Но с тех пор ситуация сильно изменилась – российские разведывательные дроны и дроны-охотники кишат над линией фронта и, как объяснил один из чиновников агентству на условиях анонимности, “нет открытого пространства, через которое можно просто проехать, чтобы не бояться быть замеченным”.

На данный момент танки выведены с линии фронта, и США будут работать с украинцами над перезагрузкой тактики, заявили вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и и еще один представитель Минобороны.

“Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как они могли бы использовать это в такой изменившейся сейчас среде, где все видно сразу,” — пообещал адмирал Грейди.