Государственный департамент США опубликовал 125-страничный отчет, посвященный ситуации с правами человека на территории, контролируемой правительством Украины, по состоянию на конец 2023 года. В отчете власти Украины подверглись критике со стороны Госдепа.

Согласно отчету, были серьезные проблемы с правами человека со стороны украинских правительственных чиновников: насильственные исчезновения; пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание; суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьме; произвольный арест или задержание; серьезные проблемы с независимостью судебной власти; ограничения свободы выражения мнений, в том числе для представителей средств массовой информации, включая насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования журналистов, а также цензуру; серьезные ограничения свободы Интернета; существенное вмешательство в свободу мирных собраний и ассоциаций; ограничения свободы передвижения; серьезная коррупция в правительстве; широкомасштабное гендерное насилие; систематические ограничения свободы объединений работников; и существование наихудших форм детского труда. Некоторые из этих проблем с правами человека возникли из-за военного положения, которое продолжало ограничивать демократические свободы, включая свободу передвижения, свободу прессы, свободу мирных собраний и правовую защиту.”

В отчете Госдепа утверждается, что украинское правительство “часто не предпринимало адекватных шагов для выявления и наказания должностных лиц, которые могли совершить злоупотребления”.

В Разделе 2. “Уважение гражданских свобод” отчета, стр. 21-22, говорится о свобода выражения мнений, в том числе для представителей прессы и других средств массовой информации в Украине.

Отмечается, что “Конституция и закон предусматривают свободу выражения мнений, в том числе для прессы и других средств массовой информации, но власти не всегда соблюдали эти права. Президент Зеленский подписал указ о введении военного положения в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину, который допускал дальнейшие ограничения средств массовой информации и свободы СМИ.

Например, национальный телевизионный марафон – платформа каналов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны – обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм. Более того, некоторые СМИ сообщили, что их отстранили от выгодных контрактов на наземное вещание и о давлении со стороны Офиса президента еще весной 2022 года.

Правительство запретило, заблокировало или подвергло санкциям средства массовой информации и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или выражали позиции, которые, по мнению властей, подрывают суверенитет и территориальную целостность страны. Некоторые ораторы, критиковавшие правительство, также были занесены в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, критикующие правительство, иногда подвергались негативным кампаниям в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы. Другие практики продолжали влиять на свободу СМИ, включая самоцензуру.”

Отдельные фрагмент отчета, стр. 24-26 посвящен цензуре или ограничению контента для представителей прессы и других СМИ, включая онлайн-СМИ.

Из отчета следует, что неправительственная организация Freedom House оценила прессу страны как «частично свободную».

“Независимые СМИ и новостные сайты в Интернете действовали активно и выражали широкий спектр мнений, но правительство предприняло некоторые действия по ограничению средств массовой информации и свободы выражения мнений для противодействия российской дезинформации и решения других проблем безопасности во время войны. Многие журналисты и медиа-группы сообщили, что в результате усилилась самоцензура, особенно после начала полномасштабного вторжения. Вещательные СМИ консолидировались вокруг правительственных программ с начала полномасштабного вторжения России.

В 2022 году шесть телеканалов («1+1», «Украина 24», «Интер», ICTV, общественная телерадиокомпания «Национальная общественная телерадиокомпания» и правительственное издание «Рада») начали круглосуточное вещание на украинском языке, чтобы донести до общественности единый посыл военного времени. У каждой из шести станций, производящих контент, было несколько часов в день.”

Наблюдатели за СМИ выразили обеспокоенность тем, что единая телевизионная трансляция может в конечном итоге облегчить государственный контроль над вещанием. Они сообщили, что существует обоюдное соглашение ограничить количество политиков, появляющихся в эфире, и некоторых комментаторов и общественных деятелей менее активно освещать события.

“Телеканалы, считающиеся связанными с оппозиционными партиями, в том числе «Пятый канал», «Прямой» и «Эспресо», не участвовали в едином эфире, хотя эти три канала время от времени добровольно представляли круглосуточные программы других каналов. Если канал отказывался сократить продолжительность своих программ до менее чем 12 часов, чтобы обеспечить прямую трансляцию, чиновники в ответ отключали сеть от национальных цифровых наземных частот. В июне 2022 года «Прямой» и «5 канал» подали иск против Концерна телерадиовещания, радиосвязи и телевидения и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. По состоянию на конец года все три канала работали в Интернете на платной основе.

Крупнейшие и наиболее успешные частные СМИ принадлежали олигархам, особенно телевизионные станции. Представители средств массовой информации заявили, что государственные чиновники отказали им в доступе к правительственным заседаниям после того, как они сообщили о деликатных вопросах. Например, в июне сотрудники Одесского областного совета не допустили на заседание совета журналистов местной медиа-платформы «Думская» Александра Гиманова и Виталия Пруся. Редакция расценила это как грубое нарушение права на информацию и свободу слова и связала это со своими критическими публикациями, разоблачающими коррупцию главы совета и местных чиновников.

Были случаи, когда правительство практиковало цензуру, ограничивало контент и наказывало отдельных лиц и средства массовой информации за якобы критику мер, принятых властями, или выражение пророссийских взглядов, путем введения финансовых санкций, запрета веб-сайтов и блокировки телевизионных каналов. На протяжении всего конфликта как независимые, так и государственные СМИ периодически применяли самоцензуру, публикуя истории, которые могли быть сочтены общественностью недостаточно патриотичными или использованы Россией в пропагандистских целях,” – утверждается в отчете.

Вместе с тем, Госдеп отмечает, что «с некоторыми исключениями жители районов, находящихся под контролем украинского правительства, могли публично и в частном порядке критиковать правительство, а также обсуждать общественные вопросы без страха преследования со стороны властей».

Отдельно оговаривается, что эти нарушения “несопоставимы с масштабами нарушений прав человека со стороны России”, “совершенные российскими войсками в районах, находящихся под контролем России.