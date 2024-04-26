Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в программе “Gość Wydarzeń”, Polsat News вскоре после появления информации о прекращении с 23 апреля предоставления консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста, находящимся за рубежом.

Говоря о недавних изменениях, принятых украинскими властями в отношении мужчин 18-60 лет, Косиняк-Камыш сказал следующее:

“Я не удивлен, что министр иностранных дел Украины принял такое решение, Украинские власти делают все, чтобы обеспечить фронт новыми солдатами, потому что потребности огромны,” – сказала Косиняк-Камыш, добавив. “Я думаю, что многие наши соотечественники возмущались и возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в кафе и слышат о том, сколько усилий нам нужно, чтобы помочь Украине. Я не удивлен, что украинцы, находящиеся на фронте, имеют оправданные обиды на своих сверстников, разбросанных по всему миру.”

Глава польского Минобороны также напомнил, что Польша давно предложила Украине помочь в поисках военнообязанных, которые должны отправиться служить.