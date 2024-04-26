В Лос-Анджелесе опрашивают жителей, чтобы узнать волнующие проблемы и выделить 1 млн долларов на их решение.

В 2024 году частный Фонд Голдхирша выделяет в общей сложности 1 миллион долларов местным социальным организациям в рамках конкурса LA2050 Grants Challenge. Инициатива LA2050 существует 2013 года и за время своей работы фонд выделил через нее 10 миллионов долларов в виде грантов 140 местным организациям социального воздействия на проекты, приносящие пользу Лос-Анджелесу, чтобы “к 2050 году он стал лучшим местом для общения, творчества, обучения, жизни и развлечений”.

Прежде, чем деньги будут выделены, до 8 мая жителям города необходимо проголосовать онлайн за наиболее важные для них вопросы. Прохождение опроса доступно на английском, испанском, вьетнамском, французском, армянском, русском, китайском, корейском, тайском, японском и тагальском языках.

Вопросы разделены на пять категорий: отдых, учёба, проживание, развитие и равноправие, в каждой из них можно выбрать один или два вопроса, которые вас больше всего волнуют. В конце опроса, прохождение которого занимает не более 2-3 минут, нужно указать свой почтовый индекс.

После получения результатов опроса и выявления тех проблем, которые больше всего волнуют жителей, с 15 мая по 28 июня будут приниматься заявки на гранты от организаций, у которых есть идеи по решению этих проблем. Рассмотрение заявок будет проходить с 1 июля до 26 сентября, и 26 сентября будут оглашены организации-победительницы.

Фонд Голдхирша выделит местным социальным организациям в общей сложности 1 миллион долларов, который будет поделен на 15 призов: 10 призов в размере 75 000 долларов США каждому победителю, получившему первое место и 5 призов по 50 000 долларов США организациям, занявшим второе место.

Виталий Атаев Трошин

California Local News Fellowship