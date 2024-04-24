Вскоре после новостей о пропаже 8 апреля американца Рассела Бентли его жена Людмила подтвердила донецким СМИ, что он погиб. По ее словам, Бентли был “задержан танкистами из 5-й бригады. Рассел был жёстко задержан 8 апреля 2024 г. примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка.” В это время начался обстрел, американец побежал узнавать, не нужна ли помощь раненным, после чего ни его, ни его «Ниву» больше никто не видел.

После этого МВД ДНР объявило Бени в розыск. После новостей о смерти “Техаса”, председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в своем Telegram-канале назвал гибель Бентли убийством и призвал правоохранительные органы провести расследование.

Людмила не уточнила, при каких обстоятельствах погиб ее муж. В некоторых украинских СМИ появилась информация, что “оккупанты похитили и изнасиловали Бентли”.

Чуть позже смерть американца с российским гражданством подтвердила главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян и коллега Бентли военкор Александр Сладков.

Рассел Бентли, 1960 г.р. воевал за Донбасс с 2014 года, у него был позывной “Техас”; он вступил, как это называют прокремлевские СМИ, в народное ополчение и принимал участие в боях в составе батальона «Восток». Позже “Техас” женился, принял православие и получил российское гражданство и занимался журналистской деятельностью, сотрудничал с агентством Sputnik.