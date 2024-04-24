Воскресенье, 5 мая 01:00 – 07:00 PM в Еврейском общинном центре Сан-Франциско пройдет День памяти жертв Холокоста Йом ха-Шоа.

Очное мероприятие пройдет впервые с 2019 года с участием местных педагогов, художников, активистов и лидеров. В 5 вечера состоится основная презентация с церемонией поминовения и зажжением свечей, после чего последует прием с легкими закусками и живой музыкой. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно здесь.

В течение дня можно будет посетить художественную выставку «Красота и террор» местного художника Робина Бернштейна с практическими занятиями под руководством Современного еврейского музея.

А на следующий день, в понедельник 6 мая в 11:00, дня День памяти жертв Холокоста пройдет онлайн, в нем могут принять участие все желающие, кто не сделал этого 5 мая.

День памяти жертв Холокоста Йом ха-Шоа отмечается по еврейскому календарю 27 нисана, день начала восстания в Варшавском гетто, что соответствует промежутку между 7 апреля и 7 мая, поэтому мероприятие состоится 25 апреля.

День памяти жертв Холокоста — международный день ООН, отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим» советскими войсками.

Подобные мероприятия памяти проходят по всей стране, в том числе в Лос-Анджелесе и в других городах Калифорнии.