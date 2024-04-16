МВД оккупированной украинской Донецкой области сообщили в своем телеграм-канале сообщило, что корреспондент из США Рассел Бентли неожиданно для всех бесследно пропал.

“Отделом полиции № 8 по обслуживанию территории Петровского района Донецка разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 г.р., который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки, при себе имел сумку зеленого цвета. Особые приметы: на плече находится татуировка в виде стрелы,” – говорится в объявлении Отдела полиции № 8 по обслуживанию территории Петровского района Донецка.

Американец Рассел Бентли известен тем, служил в батальоне «Восток» и батальоне спецназа “Xан” в 2014, 2015 и 2017 годах на стороне пророссийской Донецкой Народной Республики на оккупированной Украине, у него был позывной “позывной «Техас»; также был ютубером. До своей деятельности на Донбассе он был активистом и контрабандистом марихуаны, был осужден за контрабанду наркотиков и провел 5 лет в тюрьме.

Как пишут российские СМИ, Бентли был крещен в Русской Православной Церкви, у него было российское гражданство. Новостное агентство Sputnik сообщило, что Рассел Бентли работал у них корреспондентом.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship