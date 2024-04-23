В начале апреля член Совета округа Дейн, штат Висконсин, консервативный христианин Джефф Вейганд перед голосованием о выделении гранта в размере 231 тысячи долларов США некоммерческой организации Porchlight, которая помогает бездомным, выступил против и заявил, что грех является «коренной причиной» бездомности.

По его словам, Porchlight не решает основную причину бездомности, поэтому этот грант – просто накладывание повязку на рану. На вопрос коллеги-супервайзер Энтони Грея “что является основной причиной бездомности?”, Вейганд ответил с улыбкой:

“Грех – это первопричина. Пожалуйста, запишите это… Грех – это основная причина. Когда Бог создал этот мир, греха не было. Он создал идеальный мир. Человек разрушил это, согрешив, и с тех пор мы наблюдаем испорченность и упадок нашего мира.

Итак, когда мы говорим о первопричине, если вы действительно хотите вернуться к тому, почему у нас проблемы с психическим здоровьем, к тому, почему у нас есть жадность, к тому, почему у нас есть люди, которые плохо относятся к другим людям, это грех.

И пока мы не решим эту проблему, мы будем продолжать сталкиваться с проблемой бездомности и целым рядом других проблем в нашем обществе. Так что спасибо, что задали вопрос.”

Местное СМИ Madison365 попросило Вейганда объяснить свое рассуждение о связи греха и бездомности, на что он поведал им, что его собственная церковь (название которой он не назвал) помогает бедным и борется с грехом. Он также вскользь упомянул, что помощь не является безоговорочной – сначала нуждающийся должен узнать об Иисусе и затем рассчитывать на получение еды или одежды.