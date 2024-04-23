Сможем ли мы когда-нибудь избавиться от фэтшейминга?

Американцы становятся все толще: по традиционным стандартам ИМТ треть жителей США имеют избыточный вес, двое из пяти взрослых страдают ожирением, около 20% детей имеют избыточный вес или страдают ожирением. Рост количества людей с избыточным весом происходит на фоне культуры, продвигающей худобу, поскольку новые лекарства для похудения, продвигаемые знаменитостями и влиятельными лицами, утверждают, что любой может быть худым.

Спикеры еженедельного брифинга EMS для этнических СМИ 12 апреля обсудили историю стигмы, связанной с ожирением; кажущийся упадок движения бодипозитива и стремление к антидиетической культуре; влияние новых препаратов для снижения веса; роль социальных сетей в формировании негативного самовосприятия и нездорового пищевого поведения среди подростков и молодых людей; и связь детского ожирения со школьными издевательствами.

“Фэтшейминг — не новое явление,” — сказала доктор Сьюзи Орбах, автор книги “Жир — феминистская проблема”, опубликованной в 1978 году, одна из самых известных британских психотерапевтов, работавший с покойной принцессой Дианой. “Я написала эту книгу во время второй волны женского освободительного движения. Мы все расследовали».

“Но никто на самом деле не обращал внимания на тот факт, что мы живем в визуальной культуре, которая заставляет нас становиться все меньше и меньше,” — сказала доктор Орбах. “Идея полноты очень пугала людей. Книга была призывом не бояться своих аппетитов, не бояться еды, отказаться от диет, осмелиться принять свое тело, жить в своем теле.”

“Сейчас женщины во всем мире одержимы западным идеалом красоты,” – сказала Сьюзи Орбах, приведя в качестве примера Фиджи, где вскоре после того, как в 1990-х годах стало доступно телевидение, значительное количество женщин заболели булимией, сгорбившись над унитазами в попытка выглядеть как женщины из известного ситкома «Друзья».

Бодипозитив

Блогер, журналистка Жасмин Кэнник рассказала об отходе от движения за бодипозитив и о новом движении против диет, частично подпитываемом пищевыми компаниями, которые ищут новые маркетинговые методы для продвижения нездоровой пищи. Она также обсудила новые препараты для похудения Wegovy и Ozempic, которые покорили мир знаменитостей и влиятельных лиц.

“Будучи чернокожей женщиной, моя форма тела, мой вес отличаются от веса белой женщины того же возраста и такого же роста,” — сказала Жасмин Кэнник, отметив, что она работает в отрасли, где внешность играет важную роль в способности быть трудоустроенным.

“Люди все время говорили мне: «Тебе нужно собственное телешоу». А я отвечала: «Я слишком толстая для этого, потому что нам нравятся наши ведущие и нам нравится, чтобы наши репортеры на телевидении имели определенный внешний вид, а у меня такой внешности не было,” — сказала удостоенная наград журналистка.

“В последние годы произошел сейсмический сдвиг в том, как женщины смотрят на свое тело, чему способствовали такие знаменитости, как Лиззо, Эшли Грэм, Селена Гомес и другие. Лиззо сделала себе имя, сказав: «Эй, я девушка больших размеров, и я буду носить то, что хочу, даже если это не одежда». И я собираюсь показать всю свою задницу в социальных сетях,” — сказала Жасмин Канник. Но недавно певица заявила, что устала от всех неприятных комментариев по поводу ее размера, и уходит из социальных сетей.

Лиззо также начала использовать Ozempic и недавно опубликовала свои фотографии, на которых видно, что она стала намного стройнее. Она также выпустила свою новую линию корректирующего белья Yitty. По мнению Жасмин Кэнник, отказ певицы от размеров своего большого тела – это спад оборотов бодипозитивного движения.

Жасмин Кэнник рассказала, что принимает Ozempic, но ей его назначил доктор в связи с состоянием ее здоровья.

Влияние социальных сетей

“Социальные сети играют все возрастающую роль в том, как подростки рассматривают и стыдятся своего тела,” – сказал доктор Гэри Голдфилд, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института CHEO исследовательской группы по здоровому активному образу жизни и ожирению. “Социальные сети вызывают такую же зависимость, как наркотики,” — сказал доктор Гэри Голдфилд, отметив, что такие платформы, как TikTok, Instagram и Facebook, имеют агрессивные алгоритмы, которые удерживают детей прикованными к своим устройствам по 6–8 часов в день.

“Распространенность проблемного использования социальных сетей растет и растет: у нас есть очень серьезная проблема общественного здравоохранения,” — сказал доктор Голдфилд. “А подростковый возраст — это период, когда образ тела более важен для самооценки, чем в любой другой период жизни. Это также период времени, когда социальное признание и потребность в принятии, а также чувствительность к социальному неприятию также становятся более выраженными. Нас бомбардируют эти недостижимые идеалы красоты. Но будь то влиятельные лица, знаменитости или просто обычные люди, публикующие сообщения, почти все они были отредактированы. Поэтому они не проецируют реальность.”

“Детям, которые ищут здоровые способы похудеть, будут безостановочно кормить всевозможными нездоровыми способами похудения, которые заведут их в кроличью нору, которая, как было доказано с научной точки зрения, способствует расстройству пищевого поведения и полномасштабным расстройствам пищевого поведения,” – продолжил он.

Исследование, проведенное доктором Голдфилдом, пришло к выводу, что подростки, которые сидели на «диете ограничения социальных сетей», значительно улучшили свою самооценку. В исследовании сравнивали группу подростков, которых попросили сократить потребление социальных сетей на 50%, и группу плацебо, у которой не было ограничений. Всего через три недели самооценка своего тела значительно улучшилась у тех, кто сократил использование социальных сетей. У участников группы плацебо не наблюдалось никаких изменений в самовосприятии.

Можем ли мы осмелиться жить в наших телах? Можем ли мы осмелиться узнать свои аппетиты, по-настоящему узнать их и удовлетворить свой голод? И можем ли мы также развить наши эмоциональные аппетиты, чтобы найти настоящую пищу?» – задала вопрос доктор Сюзи Орбахв конце брифинга.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.