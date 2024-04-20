В Сенате сообщили, что голосование начнется 23 апреля, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден призвал Сенат как можно скорее рассмотреть пакет законопроектов о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, который сегодня приняла Палата представителей.

«Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение интересов нашей национальной безопасности и подали четкий сигнал о силе американского лидерства на мировой арене. В этот критический момент они объединились, чтобы ответить на призыв истории, приняв крайне необходимый законопроект о национальной безопасности, за который я боролся несколько месяцев», – цитирует Reuters заявление Байдена.

По словам президента, этот пакет законопроектов окажет поддержку Израилю и Украине, которые защищают свой суверенитет, и предоставит необходимую гуманитарную помощь Газе, Судану, Гаити и другим территориям, пострадавшим от конфликтов и стихийных бедствий.

Байден поблагодарил спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона, лидера демократов Хакима Джеффриса и двухпартийную коалицию, которые одобрили законопроекты.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер уже заявил, что голосование по законопроектам начнется во вторник, 23 апреля.

«Сенат готов сделать следующий шаг к принятию дополнительных мер по национальной безопасности», – написал Шумер в социальной сети Х.