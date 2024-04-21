США и Великобритания пытаются снизить доходы РФ от продажи металлов.

12 апреля американский Департамент финансов опубликовал заявление, согласно которому главный финансовый орган страны совместно с Соединённым Королевством внедрили два новых запрета, основная цель которых — снижение доходов Российской Федерации от продажи трех видов металлов: меди, никеля и алюминия.

Новые санкции полностью запрещают вывоз никеля, меди и алюминия из РФ в США, а также распространение этих металлов на мировых биржах или при торговле деривативами за пределами биржи. Данные действия являются подтверждением соблюдения Департамента финансов США заявления лидеров G7 касательно сокращения доходов РФ от торговли цветными металлами.

“Наши новые запреты на ключевые металлы, в координации с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, будут по-прежнему нацелены на доходы, которые Россия может заработать для продолжения своей жестокой войны против Украины,” — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен. “Принимая эти меры целенаправленно и ответственно, мы сократим доходы России, одновременно защищая наших партнеров и союзников от нежелательных побочных эффектов.”

Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что гораздо легче лишить Владимира Путина шанса вести незаконные боевые действия в Украине, работая сообща с союзниками.

Чтобы реализовать данную политику Департамент финансов издал новое постановление, которое запрещает ввоз в страну алюминия, никеля и меди российского происхождения при условии, что металлы были произведены 13 апреля или позднее.

Департамент финансов также издал дополнительное постановление, которое запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, оказание гарантийных услуг по приобретению российских металлов, произведенных 13 апреля 2024 года или после этой даты, на глобальной бирже металлов.

В результате, London Metal Exchange (LME), ведущей мировой товарной бирже, специализирующейся на торговле цветными металлами, и Chicago Mercantile Exchange (CME), одной из крупнейших и наиболее диверсифицированных товарно-сырьевых бирж мира, будет запрещено принимать новые алюминий, медь и никель, произведенные в России.

При этом по-прежнему разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, которые были произведены до 13 апреля 2024.

Москва осудила западные санкции и считает их незаконными.

“Считаем их [санкции] абсолютно незаконными и считаем, что эти санкции в любом случае – это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит. Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте”, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что на днях в России возбудили уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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