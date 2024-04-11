ФБР предупредило о возможном нападении ИГИЛ на США

В четверг, 11 апреля директор ФБР Кристофер Рэй заявил на бюджетных слушаниях, что бюро обеспокоено возможностью организованного нападения террористов в Соединенных Штатах, подобного тому, которое произошло в российском “Крокус Сети Холле” 22 марта 2024 года и унесшего жизни не менее 145 человек.

“Сейчас все большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения здесь, на родине, похожего на нападение ИГИЛ-Х (ячейка ИГИЛ, прим. “Славянский Сакраменто”), которое мы видели в концертном зале в России пару недель назад,” — предупредил законодателей Рэй. “Оглядываясь назад на свою карьеру в правоохранительных органах, мне было бы трудно представить себе время, когда так много угроз нашей общественной и национальной безопасности были настолько повышены одновременно.”

Также Кристофер Рэй планирует призвать законодателей продлить срок действия раздела 702 в рамках Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), истекающий 19 апреля.

Днем ранее, 10 апреля, Палата представителей заблокировала пересмотр этого раздела после критики со стороны обеих партий в связи с тем, что он угрожает конфиденциальности данных граждан США. Раздел был принят после терактов 11 сентября и позволяет американскому правительству следить за иностранными гражданами без одобрения суда.