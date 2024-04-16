В заявлении Госдепартамента отмечается, что цель предпринимаемых шагов – остановить незаконную торговлю оружием и покарать тех, кто наживается на российской агрессии, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США в понедельник ввели санкции против крупного белорусского оборонного предприятия, шести других государственных предприятий, а также пяти юридических и пяти физических лиц, входящих в глобальную сеть поставок оружия, связанную с белорусской оборонной компанией, уже находящейся под санкциями.



В сообщении официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера отмечается, что новые меры являются дополнением санкций, введенных США в ответ на фальсификацию выборов в августе 2020 года и поддержку Александром Лукашенко противозаконного полномасштабного российского вторжения в Украину.



«Мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами и союзниками с целью выявить уклонение от санкций, остановить незаконную торговлю оружием по всему миру и покарать тех, кто поддерживает жестокую войну России против Украины и наживается на ней», – говорится в заявлении Миллера.



Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) также опубликовало заявление в связи с новыми санкциями.



«Авторитарный режим Лукашенко продолжает использовать доходы от своих государственных предприятий для финансирования жестокого подавления своих граждан и обхода американских санкций», – заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.



Согласно заявлению OFAC, под санкции попали Заместитель генерального директора по производству ОАО «Пеленг» Дмитрий Браим, начальник планово-диспетчерского отдела компании «Пеленг» Сергей Чергейко, технический директор ОАО «Минский механический завод им. С.И. Вавилова»( управляющая компания холдинга «БелОМО») Дмитрий Михальцов, Олег Юрчик, директор Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited (Shenzhen 5G) – компании, базирующейся в Китае, и Александра Оксенчук, директор по производству компании Shenzhen 5G.



Среди белорусских организаций под санкциями оказались ОАО «Техника связи», ОАО «АГАТ-СИСТЕМ», НИИ электронных вычислительных машин, ООО «ИнноТех Солюшнс», ОАО «АГАТ-системы управления» и ОАО «СтанкоГомель».