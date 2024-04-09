Россиянам грозит от 20 лет за незаконную отправку авиационной техники в РФ

Обвиняемые организовали незаконные сделки на сумму более 4,5 миллионов долларов США и продавали детали самолетов российским компаниям.

Двое граждан Российской Федерации признали свою вину в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля. Они разработали и использовали схему покупки и незаконного вывоза контролируемых авиационных технологий для дальнейшей продажи в России, сообщает Департамент юстиции.

Согласно судебным документам, Олег Сергеевич Пацуля и Василий Сергеевич Беседин (проживают в округе Майами-Дейд, штат Флорида) вступили в сговор с целью обойти экспортные законы и нормативные акты США. Они переправляли авиационную технику из Штатов в Россию. Незаконная схема началась примерно в мае 2022 года, после вторжения России в Украину и усиления антироссийских санкций США.

Примерно с мая 2022 года и примерно по 11 мая 2023 года Пацуля и Беседин вступили в сговор друг с другом и рядом других лиц с целью получить заказы на детали и компоненты самолетов от российских покупателей, а затем приобретать детали у поставщиков из США и незаконно экспортировать их в Россию.

Ответчики признались, что знали, что эти предметы находятся под контролем, и им требовалась лицензия Департамента торговли на экспорт.

Беседин и Пацуля также признались, что они пытались скрыть незаконный экспорт и избежать обнаружения правоохранительными органами, поэтому предоставляли ложные сведения о личности своих истинных клиентов и использовали подставные компании-покупатели, расположенные за рубежом, для сокрытия происхождения своих доходов.

В общей сложности за время сговора на американские банковские счета, контролируемые ответчиками, поступило не менее $4 582 288, отправленных от российских авиакомпаний через счета в турецких банках, чтобы приобрести авиационные запчасти и комплектующие для незаконного экспорта.

И Беседин, и Пацуля признали себя виновными в сговоре с целью вывоза товаров из США без лицензии в нарушение закона, максимальное наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы. Пацуля также признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью международного отмывания денег, максимальное наказание за которое — 20 лет тюремного заключения.

Вынесение приговора назначено на 17 июня.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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