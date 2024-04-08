Лауреаты премии за лидерство Фонда Джеймса Ирвина решают важнейшие проблемы, стоящие перед Калифорнией.

Каждый год Фонд Джеймса Ирвина награждает лидеров за продвижение решений важнейших проблем, затрагивающих миллионы людей в штате. Премия за лидерство присуждается лидерам, чьи инновационные решения важнейших проблем штата улучшают жизнь людей, создают возможности и способствуют улучшению Калифорнии. Фонд выделяет этих лидеров, помогает поделиться их подходами с политиками и коллегами, а также предоставляет каждой из их организаций грант в размере 350 000 долларов США и дополнительные ресурсы.

Лауреаты премии 2024 года рассказали на брифинге EMS для этнических СМИ 26 марта о конкретных проблемах, которые решают их организации, о своей личной приверженности решению этих проблем и об уникальных решениях, которые они предлагают для осуществления перемен.

Несмотря на передовую экономику, Калифорния сталкивается со множеством проблем: от жилья и бездомности до растущего неравенства, ненависти и нетерпимости, и это лишь некоторые из них. Вот почему важно знать, что есть люди, работающие над достижением позитивных изменений, некоторые из них были удостоены награды Фонда Джеймса Ирвина за лидерство за свою работу.

“В 2022 году около 500 000 учеников пришли в школы, где в одном или нескольких классах не хватало постоянного учителя,” — начала Элизабет Бэхам, проректор и главный академический директор некоммерческого университета Рич, который разрабатывает инновационные стратегии для решения проблемы острой нехватки учителей в Калифорнии. Она вместе с вице-президентом по развитию рабочей силы Университета Рича и деканом приемной комиссии Гектором Камачо были среди тех, кто получил премию Фонда Джеймса Ирвина.

По словам Элизабет Бэхам, в Калифорнии не хватает 10 000 учителей, причем около 20% нынешних учителей собираются выйти на пенсию или навсегда оставить профессию.

“Легко запутаться в цифрах и статистике и не понять, как этот дефицит влияет на повседневную жизнь студентов,” — сказала Бэхам. “Будь то большие размеры классов, более низкое качество обучения или несоответствие стандартам класса, последствия являются глубокими и непропорционально падают на учащихся с низкими доходами и цветных учащихся.”

Основанный в 2006 году Университет Рич, базирующийся в Окленде, надеется заполнить этот пробел, воспользовавшись давно упускаемым из виду и недооцененным ресурсом: тысячами парапрофессионалов – людей, имеющих опыт работы в школе, но не имеющих профессиональных степеней.

“Рабочая сила, которую мы ищем, уже существует в школах, но у нее нет доступа к высшему образованию и аттестации,” — сказал. Эктор Камачо. “Эти люди в подавляющем большинстве более внимательно относятся к учащимся. Учителя проходят через многое, но продолжают преподавать. То, что Ирвин признает, что преподавание заслуживает повышения, это кажется фантастическим.”

Для Брайана Пота и Ника Варгаса нехватка ресурсов, доступных членам ЛГБТ+-сообщества, достойно ищущим ухода в сельских районах штата, вдохновляет их работу с The source LGBT+ Center Source в Визалии, долине Сан-Хоакин. Центр описывает свою миссию как стремление предоставить ЛГБТК+ людям возможность учиться, расти, принадлежать и процветать. Его программы включают услуги поддержки молодежи, здравоохранения, информирования и профилактики ВИЧ, а также продовольственную помощь, обучение лидерству и построение сообщества.

“В таких сельских районах, как наша, по-прежнему не хватает критически важных ресурсов для ЛГБТ+ людей,” — сказал Брайан Пот, исполнительный директор организации. “Людям по-прежнему приходится ехать в Лос-Анджелес или Сан-Франциско, чтобы получить безопасное и качественное медицинское обслуживание.”

“Центральная Калифорния — это очень консервативная сельская местность,” — отметил Брайан Пот. “Важно, чтобы наш центр был здесь для молодежи и пожилых людей, чтобы дать им культурно компетентный опыт и безопасное пространство, где с ними обращаются с достоинством.”

Он рассказал, что в прошлом году The Source обслужил 26 000 человек в трех округах, подчеркнув, что если раньше человеку с диагнозом ВИЧ требовалось до четырех месяцев, чтобы обратиться к врачу, то благодаря пропагандистской деятельности The Source это время сократилось до двух дней. Тем не менее, растущая анти-ЛГБТК+ риторика и ряд политических мер, направленных против членов сообщества по всей стране, действительно пугают.

“Запрет книг, школы, отрицающие права. Мы видели, как вся эта разрушительная и опасная ненависть пришла в Калифорнию,” — сказал Пот.

“Мои родители были сельскохозяйственными рабочими-мигрантами, которые работали здесь на ранчо,” — сказал Ник Варгас, директор по развитию и стратегии The Source. “В старшей школе я знал, что я гей, и чувствовал, что оставаться в этом районе небезопасно.”

После учебы в Стэнфорде и пребывания в районе залива Варгас вернулся в Визалию, которая, по его словам, как будто она опоздала на 10 лет. Сегодня Варгас должен получить через The Source Clinic рецепт на препарат PrEP, используемый для профилактики ВИЧ-инфекции.

“Это будет первый случай, когда культурно компетентная клиника в нашем районе сможет предложить PrEP населению. Я действительно горжусь этим,” – сказал он.

Сотрудница программы Фонда Ирвайна Синди Даунинг, курирующая инициативу по награждению, поблагодарила лауреатов за их вклад в решение наиболее важных проблем штата с помощью инновационных и эффективных решений, которые улучшают жизнь людей и способствуют улучшению Калифорнии. В настоящее время Фонд принимает номинации на премию Leadership Awards 2025, крайний срок подачи заявок — 26 апреля.

Среди других лауреатов премии Фонда Джеймса Ирвина – Маньюша Кулкарни, исполнительный директор AAPI Equity Alliance, Мишель Сикейрос, президент Кампании за возможности поступления в колледж, а также Бланка Мелендрес и Амина Шейк Мохамед из Центра общественного здравоохранения ACTRI Калифорнийского университета в Сан-Диего.

“То, что мы видим сейчас, наносит такой ущерб нашей стране с точки зрения расистской риторики, которая, к сожалению, нашла свое отражение в сегодняшних президентских выборах,” — сказала Маньюша Кулкарни, которая является соучредителем Stop AAPI Hate в 2020 году на фоне роста актов насилия против американцев азиатского происхождения.

Она рассказала, как ее собственные родители боролись с расизмом, будучи практикующими врачами в Алабаме, где они подали в суд на штат, чтобы гарантировать цветным врачам возможность проживания в стране, тогда она увидела, как изменение политики может произойти даже несколькими людьми. “Остановим ненависть” – является ключевым показателем этого. В настоящее время организация Stop AAPI Hate насчитывает около 42 организаций, охватывающих различные регионы и демографические группы по всему штату.

“Мне, молодой женщине, всегда было совершенно ясно, что если бы я хотела новых возможностей, мне нужно было бы получить высшее образование, чтобы получить их,” — сказала Мишель Сикейрос, которая последние два десятилетия работала над тем, чтобы сделать колледж более доступным, одновременно поддерживая студентов на пути к выпуску.

Инициативы Кампании за возможности поступления в колледж включают усилия по расширению грантов Калифорнийского университета и другой помощи большему количеству студентов местных колледжей, а также упрощению процесса перевода из местных колледжей в системы штата и Калифорнийского университета. Мишель Сикейрос также указала на недавнее законодательство, отменяющее старую практику направления преимущественно чернокожих и коричневых студентов на коррекционные курсы английского языка и математики в местные колледжи, несмотря на любую значительную разницу в успеваемости.

Для Бланки Мелендрес и Амины Шейк Мохамед расположение Центра ACTRI в Сан-Диего делает их работу эпицентром решения многих проблем, связанных с иммиграцией и границей США и Мексики.

“Мы являемся домом для огромного количества просителей убежища, беженцев и иммигрантов”, — объяснила Бланка Мелендрес, которая впервые приехала в США в качестве нелегальной иммигрантки из Мексики. Ее собственный опыт борьбы с отсутствием продовольственной безопасности и проблемами со здоровьем в семье — вот что руководит своей текущей работой. “Мы защитники, мы союзники, мы активисты за здоровье иммигрантов и беженцев.”

Благодаря недавней программе питания Центр помог доставить еду в более чем 50 000 домов по всей Южной Калифорнии.

“Именно в те моменты, когда мы видим семьи, живущие достойно, мы чувствуем, что приближаемся к более здоровой и справедливой Калифорнии,” — сказала Бланка Мелендрес.

“Для мусульманки и беженки быть признанной на таком уровне значит очень многое,” — отметила Амина Шейк Мохамед. “Несмотря на продолжающиеся проблемы, я сохраняю надежду. Если у нас не было бы надежды, я не думаю, что мы были здесь сегодня.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.