В случае победы Трамп может “надавить на Украину”, чтобы та отказалась от Крыма и Донбасса

В случае победы на выборах Дональд Трамп может надавить на Украину, чтобы та отказалась от Крыма и Донбасса.

Газета Washington Post, со ссылкой на анонимные, источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец войне России в Украине, если окажет давление на Украину, чтобы она уступила часть территории – Крым и Донбасс.

Также, как заявил анонимный источник, Трамп конфиденциально сказал, что, по его мнению, и Россия, и Украина «хотят сохранить лицо, хотят выхода», и что люди в некоторых частях Украины не против быть частью России.

Трамп уже не раз заявлял, что “за 24 часа остановит войну между Россией и Украиной” и посадит стороны за стол переговоров, если он станет президентом. Он также утверждал, что если бы он был бы президентом, войны в Украине не было бы.

Washington Post сообщает, что предвыборный штаб Трампа отказался напрямую отвечать на вопросы, касающиеся этой статьи.