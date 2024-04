Дэвид Духовны снял документальный фильм об украинском ресторане на Манхэттене

Американский режиссер снял документальный фильм об украинском ресторане на Манхэттене.

Полнометражный документальный фильм “Веселка: Радуга на углу в центре мира” (“Vseselka: the Rainbow on the Corner at the Center of the World) режиссера Дэвида Духовны показывают в Сакраменто в кинотеатре «The Tower Theatre» с 5 по 11 апреля.

А в пятницу, в 19:30 и субботу в 19:00 можно будет задать вопросы режиссеру фильма.

Ресторан украинской кухни на Манхеттене “Veselka” основан в 1954 году украинскими иммигрантами, представляет собой семейный бизнес, принадлежащий трем поколениям, который продолжает хранить наследие своих основателей.

Знаменитый американский актер и режиссер, звезда сериалов “Секретные материалы”, “Твин Пикс” и “Блудливая Калифорния”, считает себя американцем с украинскими корнями – его дед по линии отца мигрировал из Киевской губернии – давно знает ресторан и посещает его с детства: Духовны вырос всего в двух блоках от него. В фильме он рассказывает о владельце и персонале своего любимого украинского ресторана, за развитием которого он наблюдает долгое время. Он снимал на телефон свои походы в общепит на 2-й авеню в центре мегаполиса.

В полнометражном документальном фильме речь пойдет о трудностях, с которыми пришлось столкнуться владельцу в третьем поколении и его сотрудникам во время военного конфликта в Украине. Это история о семье и обществе как в хорошие, так и в плохие времена. И, конечно же, это кино о еде.

Духовны просит всех желающих поддержать кинокартину.

“Хотя «Веселка» и не является «документальным фильмом о войне», многие люди испытывают усталость от боевых действий, а Украина постепенно исчезает из новостей. Боевые действия продолжаются уже 2 года. Возможно, этот документальный фильм вновь привлечет внимание к Украине”, – заявил Дэвид Духовны.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship