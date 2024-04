Российские пропагандисты обсуждают захват Аляски и Калифорнии в эфире государственных телеканалов.

Недавно в своем шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на государственном телеканале Россия-1 его ведущий, известный российский пропагандист, “голос Путина”, Владимир Соловьев обсуждал с гостями возможность захвата Москвой Аляски и Калифорнии.

Нарратив о возврате “исторических земель” и “восстановлении исторической справедливости” чрезвычайно популярен среди путинских пропагандистов, к этой теме часто возвращаются и российские депутаты.

Гости Соловьева и он сам сошлись на том, что Финляндия, Балтийские страны, Польша, Аляска, Калифорния – “это все наше”, поэтому, с точки зрения ведущего и его гостей, нужно вернуть земли “от Лиссабона до Луганска”. Сербия сама присоединится.

Russian propagandists want to "restore historical justice" by capturing Finland, Poland, Baltic States and Alaska. Serbia will join voluntarily, they believe. pic.twitter.com/tCtpa1sAle