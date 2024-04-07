Российские пропагандисты обсуждают захват Аляски и Калифорнии в эфире государственных телеканалов.

Недавно в своем шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на государственном телеканале Россия-1 его ведущий, известный российский пропагандист, “голос Путина”, Владимир Соловьев обсуждал с гостями возможность захвата Москвой Аляски и Калифорнии.

Нарратив о возврате “исторических земель” и “восстановлении исторической справедливости” чрезвычайно популярен среди путинских пропагандистов, к этой теме часто возвращаются и российские депутаты.

Гости Соловьева и он сам сошлись на том, что Финляндия, Балтийские страны, Польша, Аляска, Калифорния – “это все наше”, поэтому, с точки зрения ведущего и его гостей, нужно вернуть земли “от Лиссабона до Луганска”. Сербия сама присоединится.

Russian propagandists want to "restore historical justice" by capturing Finland, Poland, Baltic States and Alaska. Serbia will join voluntarily, they believe. pic.twitter.com/tCtpa1sAle — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 27, 2024

18 январе 2024 Путин подписал распоряжение президента, касающееся исторической российской недвижимости за рубежом, предписывающий администрации президента и министерству иностранных дел осуществлять «поиск объектов недвижимости в Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР» и финансирующее их, а также “надлежащее оформление прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывший Российской Империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества”.

Госдеп США уже заявил, что Россия не получит Аляску, проданную в 1867 году США за $7,2 млн золотом. Решение было принято на специальном совещании у императора Александра II.

Примечательно, что в 2014 году в ходе “прямой линии” Путин отверг идею возвращения Аляски в состав России вслед за Крымом. “Зачем она нам?” — тогда шутливо он ответил на предложение присоединить Аляску к России.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship