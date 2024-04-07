Российские пропагандисты обсуждают захват Аляски и Калифорнии

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Channel One, Russia
Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

Российские пропагандисты обсуждают захват Аляски и Калифорнии в эфире государственных телеканалов.

Недавно в своем шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на государственном телеканале Россия-1 его ведущий, известный российский пропагандист, “голос Путина”, Владимир Соловьев обсуждал с гостями возможность захвата Москвой Аляски и Калифорнии.

Нарратив о возврате “исторических земель” и “восстановлении исторической справедливости” чрезвычайно популярен среди путинских пропагандистов, к этой теме часто возвращаются и российские депутаты.

Гости Соловьева и он сам сошлись на том, что Финляндия, Балтийские страны, Польша, Аляска, Калифорния – “это все наше”, поэтому, с точки зрения ведущего и его гостей, нужно вернуть земли “от Лиссабона до Луганска”. Сербия сама присоединится.

18 январе 2024 Путин подписал распоряжение президента, касающееся исторической российской недвижимости за рубежом, предписывающий администрации президента и министерству иностранных дел осуществлять «поиск объектов недвижимости в Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР» и финансирующее их, а также “надлежащее оформление прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывший Российской Империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества”.

Госдеп США уже заявил, что Россия не получит Аляску, проданную в 1867 году США за $7,2 млн золотом. Решение было принято на специальном совещании у императора Александра II.

Примечательно, что в 2014 году в ходе “прямой линии” Путин отверг идею возвращения Аляски в состав России вслед за Крымом. “Зачем она нам?” — тогда шутливо он ответил на предложение присоединить Аляску к России.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com
California Local News Fellowship

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