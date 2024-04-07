Клиенты PG&E получат возмещение до $140 по коммунальным счетам 

В апреле 2024 года свыше 5 000 000 клиентов Pacific Gas and Electric Company (PG&E) автоматически получат Калифорнийский климатический кредит (California Climate Credit) на оплату счетов за электроэнергию и газ, по сути это возмещение по счетам за газ и электричество.

Домохозяйства в сельской местности автоматически получат заем в размере $55,17, что больше, чем в прошлом году, когда сумма кредита составляла 38 долларов. Домохозяйства, использующие газ, автоматически получат $85,46, в 2023 году сумма кредита была 52 долларов. Таким образом, общая сумма компенсации составляет $140,63 долларов для клиентов, получающих услуги газоснабжения и электроснабжения от PG&E.

Программа California Climate Credit является частью усилий штата по борьбе с изменением климата и распределяется PG&E среди клиентов по указанию Комиссии по коммунальным предприятиям Калифорнии (CPUC). Этот кредит (возмещение) предоставлен Калифорнийской программой ограничения выбросов и торговли квотами, которая требует, чтобы электростанции, поставщики топлива и крупные промышленные предприятия, выбрасывающие парниковые газы, покупали квоты на выбросы углекислого газа. Кредит призван помочь потребителям коммунальных услуг во время перехода к низкоуглеродному будущему.

Возмещение представляет собой только часть собранной суммы налога на выбросы углерода, а остальные собранные средства идут на программы по борьбе с изменением климата.

Бытовые потребители получают возмещение за счета за электроэнергию два раза в год: в апреле и октябре, а потребители природного газа получают ежегодный кредит в апреле. Малый бизнес также получает идентичные кредиты на электроэнергию два раза в год. Обе группы потребителей получат второй кредит на электроэнергию в октябре.

PG&E также распределит более 36 миллионов долларов среди соответствующих промышленных потребителей от имени ю Комиссии по коммунальным предприятиям Калифорнии.

В дополнение к кредиту, людям предлагается изучить другие способы экономии энергии, сокращения расходов на ежемесячные счета и внести свой вклад в построение устойчивого будущего.

Подробнее о программе California Climate Credit, а также о программах помощи PG&E для клиентов можно ознакомиться здесь.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship