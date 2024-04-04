И, вероятно, воюет в Украине под Авдеевой. Об этом, как заметило издание “агентство”, активно пишут Z-каналы и Z-блогеры. Примечательно, что у себя на родине гражданин США Уилмер Пуэлльо-Мота (“Вил”)попал под суд по обвинению в хранении детской порнографии, 7 января он бежал из США, нарушив таким образом постановление суда.

28-летний Вил был членом Национальной гвардии США, прежде чем был уволен со службы из-за обвинений в детской порнографии в октябре 2022 года. Также доброволец Вил обвиняется в подделке документов: он подал фальшивое письмо своему командованию на авиабазе Национальной гвардии Барнес в Массачусетсе, чтобы продолжать службу после выдвинутых обвинений.

Информацией об американском военном, воюющем на стороне России, поделились региональные власти Ханты-Мансийского автономного округа РФ в своем телеграм-канале “Мы должны поддержать Россию”, цитирует его слова канал.

“Вил” служил в Вооруженных силах США, но осознав, что на самом деле происходит на Украине, несколько месяцев назад приехал на СВО как доброволец. Вместе с российскими парнями плечом к плечу освобождал Авдеевку”, говорится на провластном телеграм-канале.

А вот в США в сентябре 2022 года бывший член городского совета Холиока, Массачусетс, Вил был арестован за хранение детской порнографии, но его выпустили под залог в 20 тысяч долларов и потом бежал из США.

Как выяснило издание “Агентство”, одна из пострадавших рассказала полиции, что Пуэлльо-Мота вымогал у нее деньги, зная, что она несовершеннолетняя (тогда ей было 17 лет).