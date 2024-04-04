Латвиец арестован по подозрению в контрабанде авиационных технологий в РФ

В обвинительном заключении, вынесенном большим жюри 28 марта, гражданину Латвии предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с многолетним сговором с целью продажи сложного авиационного оборудования российским компаниям в нарушение экспортного законодательства США. Обвиняемый стал третьим арестованным и обвиненным в сговоре, возглавляемом компанией из Канзаса и двумя гражданами США, сообщает Департамент юстиции США.

Чистяков был арестован 19 марта недалеко от Риги в Латвии и остается под стражей в ожидании процедуры экстрадиции.

Ему предъявлены обвинения по одному пункту сговора, двум пунктам нарушения Закона о реформе экспортного контроля, множественным пунктам контрабанды товаров из США, по сговору с целью международного отмывания денег и двум пунктам международного отмывания денег. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения за сговор; 20 лет тюремного заключения по каждому пункту об экспортном контроле; 10 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в контрабанде и 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в отмывании денег.

Согласно обвинительному заключению, 55-летний Олег Чистяков вступил в сговор с гражданами США Сирилом Грегори Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном из Канзаса, чтобы облегчить продажу, ремонт и поставку американского авиационного оборудования клиентам в России и в других странах, использующих самолеты российского производства, в том числе Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

В декабре 2023 года Буяновский признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и согласился на конфискацию авионики на сумму более 450 000 долларов, а также на конфискацию личного имущества на 50 000 долларов.

Согласно судебным документам, после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и несмотря на экономические контрмеры США, введенные против России, Чистяков и его сообщники продолжали контрабандой переправлять и экспортировать сложное и контролируемое авионное оборудование компаниям в России без необходимых лицензий от Министерство торговли США.

Как утверждается, Чистяков, действуя из Латвии, сотрудничал с Буяновским и Робертсоном через их американскую компанию KanRus Trading Company Inc. (KanRus), чтобы обойти законы США об экспорте, приобретая авионное оборудование у американских компаний для клиентов в России. Чистяков якобы выступал в качестве брокера «КанРус», собирая котировки, договариваясь о ценах и условиях поставки, а также содействуя платежам между «КанРус» и клиентами в России.

В обвинительном заключении подробно описываются действия, предположительно предпринятые Чистяковым и его сообщниками для сокрытия своей незаконной деятельности, в том числе путем создания фальшивых счетов-фактур, перевозки товаров через третьи страны, такие как Германия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), использования банковских счетов в третьих странах, таких как Казахстан, Кыргызстан и ОАЭ, и экспортировать товары посредническим компаниям, которые затем реэкспортировали товары в конечные пункты назначения.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship