Предполагаемый тайный российский агент работал шеф-поваром в ресторанах Mari Vanna в Вашингтоне и Нью-Йорке, пишет VOA.

Виталий Ковалев, которого в расследовании о «гаванском синдроме» называют агентом российской разведки, в 2013 году работал шеф-поваром в ресторанах русской кухни Mari Vanna в Вашингтоне и Нью-Йорке, пишет издание The Insider.

Согласно материалам расследования, в России Ковалев учился в военном ВУЗе и изучал радиоэлектронику, а после переехал в США, где стал шеф-поваром. Американскую визу ему помог оформить ресторан. Позднее в Нью-Йорке Ковалев в качестве шеф-повара открыл еще один ресторан русской кухни. Его даже приглашали на телеканал Fox 5 New York – для приготовления борща в эфире.

В 2020 году во Флориде Ковалев был задержан полицией после погони – он пытался скрыться на своем автомобиле Mustang. При обыске у него обнаружили устройство для удаления компьютерных данных. Ковалев провел в тюрьме 30 месяцев за неповиновение полиции и неосторожную езду. По данным расследователей, в 2022 году он вернулся в Россию, уехал на войну в Украину и там погиб. Ресторан «Мари Ванна» в Вашингтоне закрылся в январе этого года.

Накануне издания The Insider, Der Spiegel и 60 Minutes опубликовали совместное расследование о «гаванском синдроме» – случаях, предположительно, акустических атак на американских чиновников и сотрудников спецслужб, в результате которых те испытывали головокружение, тошноту, проблемы со слухом и головные боли. Журналисты связали эти случаи с приездами сотрудников ГРУ в те места, где происходили атаки. Среди российских агентов, связанных с этим делом, называют и Виталия Ковалева.