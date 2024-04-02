Продажа Библии – новый бизнес Дональда Трампа 

Во вторник 45-й президент Дональд Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social видео, призывая всех, кто снова хочет видеть его президентом, купить «Библию “Боже, благослови США», которая стоит 59,99 долларов. И да – “это единственная Библия, одобренная президентом Трампом”, так утверждается на сайте продаж, которую нельзя купить в обычных магазинах.

“Поскольку мы приближаемся к Страстной пятнице и Пасхе, я призываю вас купить Библию «Боже, благослови США,” — написал Трамп. “Я горжусь тем, что поддерживаю и призываю вас приобрести эту Библию. Мы должны заставить Америку снова молиться.”

Oднако, насколько хорошо Дoнальд Трамп, чей образ жизни далек от христианского, сам знает Библию? В 2015 году в интервью Bloomberg Politics его попросили поделиться своим любимым библейским стихом, но он отказался это сделать. А в 2016 году, когда он баллотировался в президенты, выступая в консервативном евангелическом университете Liberty University, вместо «2-e Коринфянам» он неверно сказал “2 Коринфянина”.

На сайте, на котором продается книга, говорится, что книга “легко читаемая, с крупным шрифтом”, “ее легко взять с собой в церковь, на изучение Библии, на работу, в путешествие и т. д.” В придачу с Библией также идут написанный от руки припев к песне Ли Гринвуда «Боже, благослови США», Конституция США, Билль о правах, Декларация Независимости, Клятва верности флагу США.

Одновременно отмечается, что сайт, на котором продается Библия, не является политическим и не имеет никакого отношения к какой-либо политической кампании, не принадлежит, не управляется и не контролируется Дональдом Дж. Трампом и его организациями, а его имя и изображения используется на основании платной лицензии от CIC Ventures LLC, о владении которой Трамп сообщил в своем финансовом отчете за 2023 год. Эта компания имеет аналогичное соглашение с компанией 45Footwear, которая также заявляет, что использует “имя, схожесть и изображение Трампа по платной лицензии от CIC Ventures LLC”, сообщает APnews.