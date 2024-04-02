Голливудская актриса украинского происхождения отказалась играть роль российской героини

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно, известная своими ролями в ситкоме «Леся+Рома», фильме «Иван Сила», блокбастере «Тихоокеанский рубеж: Восстание» (2018), экшн-комедии «Шпион, который меня кинул» (2018) и телесериале «Асока» (2023), расторгла контракт со стриминговым сервисом Netflix, т.к. она не захотела играть роль героини с российским прошлым.

Разрыв контракта будет дорого стоить актрисе – она должна будет отдать половину заработка со следующего фильма, однако подобное решение было принято принципиально. Размеры гонорара и штрафа Иванна Сахно не назвала, так как она подписала соглашение о неразглашении.

Обо всем этом Иванна рассказала в интервью “TCH”. По словам голивудской актрисы украинского происхождения, еще до начала пандемии COVID-19 она согласилась на съемки сериала Netflix, одна из героинь которого – американка родом из СССР, то есть имела отдаленную связь с Россией. Но после вторжения РФ в Украину в 2022 году любое ассоциирование с Россией для нее стало недопустимым.

В интервью Сахно отметила, что роль в том сериале Netflix для нее была важной, т.к. это была одна из первых больших ролей в американском кино.

Иванна Сахно живет и работает в США с 2013 года и всегда поддерживала Украину: она выходила на митинги вместе с украинской диаспорой Лос-Анджелеса, с 2022 года активно критикует и осуждает вторжение в свою страну со стороны Российской Федерации и развязывание войны.

С 2023 года актриса является амбассадором в направлении «Образование и наука» в проекте United24 и недавно попала в Межнародный комитет по связям с общественностью (IRC) в Украине.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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